'టికెట్ తీసుకో' - బస్ కండక్టర్ చెంప పగలగొట్టిన మహిళ - WOMAN SLAPS CONDUCTOR
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 2:06 PM IST
Woman Slaps Conductor for Asking Her to Buy a Ticket: విజయవాడ నుంచి విస్సన్నపేటకు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు. ఇద్దరు మహిళలు బస్సెక్కారు. సింగ్ నగర్ ఫ్లైఓవర్ సమీపానికి రాగానే టికెట్ తీసుకోవాలని కండక్టర్ అడిగారు. మహిళలకు ప్రభుత్వం ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించినందున ఆధార్ కార్డు చూపించి జీరో టికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం మహిళలు మూడు ఆధార్ కార్డులు చూపించారు. రెండు టికెట్ల కోసం మూడు కార్డులు ఎందుకిస్తున్నారని కండక్టర్ ప్రశ్నించారు. మహిళలకు, కండక్టర్కు మధ్య మాటామాట పెరిగింది. ఆగ్రహంతో ఓ మహిళ బస్సు కండక్టర్ చెంప చెళ్లుమనిపించారు. నేరుగా బస్సును నున్న పోలీస్ స్టేషన్కు మళ్లించారు డ్రైవర్. జరిగిన ఘటనపై ఫిర్యాదు చేశారు. టికెట్ తీసుకోవాలని అడిగినందుకు చెంప పగలగొట్టిందని కండక్టర్ తెలపగా, తనను దూషించినందుకే కొట్టానని మహిళ ఆరోపించారు. తప్పెవరిదో తెలుసుకుని చర్యలు తీసుకోనున్నారు. తానేం తప్పుగా మాట్లాడలేదని కండక్టర్ అంటుండగా, నేనూ ఊరికే కొట్టలేదని మహిళ పేర్కొన్నారు.
