బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్​పై మహిళ దాడి - మోపిదేవి సెంటర్​లో ఘటన - WOMAN ATTACK ON RTC BUS DRIVER

బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్‌ను చెప్పుతో కొట్టిన మహిళ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:58 PM IST

Woman Passenger Attack on RTC Bus Driver in Krishna District: బస్సు ఆపలేదనే కారణంతో ఆర్టీసీ డ్రైవర్​పై ఓ మహిళ దాడి చేసింది. మోపిదేవి సెంటర్​లో శుక్రవారం ఈ ఘటన జరిగింది. అవనిగడ్డ నుంచి విజయవాడ వెళుతున్న బస్సును పులిగడ్డ వంతెనపై మహిళ ఎక్కడానికి ఆపింది. కానీ బస్సు ఆపకుండా డ్రైవర్ వెళ్లిపోయాడు. దీంతో మహిళ బస్సును వెంబడిస్తూ మోపిదేవి ప్రధాన సెంటర్​ వరకు వచ్చి ఎక్కింది. అనంతరం బస్సు డ్రైవర్​ని చెప్పుతో చెంప మీద కొట్టింది. అంతటితో ఆగని మహిళ తన బంధువులను పిలిపించి వారితో డ్రైవర్‌పై దాడి చేయించింది. దీంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, మహిళకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అలా బస్​స్టాప్​లో కొద్దిసేపు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, మహిళకు మధ్య వాగ్వివాదం కొనసాగింది. బస్సు ఆపనంత మాత్రాన డ్రైవర్​ను కొడతారా? అంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళకు బంధువైన కానిస్టేబుల్ కలగజేసుకోవడంతో , పంచాయితీ స్టేషన్ వరకు వెళ్లకుండా సద్దుమణిగింది. గతంలో సైతం ఆర్టీసీ డ్రైవర్​పై ఇలానే ప్రయాణికుల దాడి చేశారు.

