బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్పై మహిళ దాడి - మోపిదేవి సెంటర్లో ఘటన - WOMAN ATTACK ON RTC BUS DRIVER
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 4:58 PM IST
Woman Passenger Attack on RTC Bus Driver in Krishna District: బస్సు ఆపలేదనే కారణంతో ఆర్టీసీ డ్రైవర్పై ఓ మహిళ దాడి చేసింది. మోపిదేవి సెంటర్లో శుక్రవారం ఈ ఘటన జరిగింది. అవనిగడ్డ నుంచి విజయవాడ వెళుతున్న బస్సును పులిగడ్డ వంతెనపై మహిళ ఎక్కడానికి ఆపింది. కానీ బస్సు ఆపకుండా డ్రైవర్ వెళ్లిపోయాడు. దీంతో మహిళ బస్సును వెంబడిస్తూ మోపిదేవి ప్రధాన సెంటర్ వరకు వచ్చి ఎక్కింది. అనంతరం బస్సు డ్రైవర్ని చెప్పుతో చెంప మీద కొట్టింది. అంతటితో ఆగని మహిళ తన బంధువులను పిలిపించి వారితో డ్రైవర్పై దాడి చేయించింది. దీంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, మహిళకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అలా బస్స్టాప్లో కొద్దిసేపు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, మహిళకు మధ్య వాగ్వివాదం కొనసాగింది. బస్సు ఆపనంత మాత్రాన డ్రైవర్ను కొడతారా? అంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళకు బంధువైన కానిస్టేబుల్ కలగజేసుకోవడంతో , పంచాయితీ స్టేషన్ వరకు వెళ్లకుండా సద్దుమణిగింది. గతంలో సైతం ఆర్టీసీ డ్రైవర్పై ఇలానే ప్రయాణికుల దాడి చేశారు.
