ETV Bharat / Videos

పాడేరు ఏజెన్సీలో శీతాకాల సోయగాలు - పర్యటకులను కట్టి పడేస్తున్న మంచు అందాలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పాడేరు ఏజెన్సీలో మొదలైన శీతాకాల సోయగాలు - క్రమంగా తగ్గిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Winter season begins in Paderu Agency : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతం విభిన్న వాతావరణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ సందర్శకులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్‌నీనో ప్రభావంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతుంటే ప్రకృతి ఒడిలో లీనమైన అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో మాత్రం చల్లటిగాలి మైమరిపింపజేస్తోంది. ఏజెన్సీలో శీతాకాలం సోయగాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 3 రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఉదయం వేళలో పొగమంచు దుప్పటిలా కప్పేస్తోంది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మధురానుభూతిని ఇస్తోంది. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా రహదారులపై ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో వాహనదారులు ఉదయం పూట కూడా లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. దీనికితోడు ఉదయం వేళల్లో సన్నని మంచు తుంపర్లతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పర్యాటకులు భారీగా ఏజెన్సీ బాట పడుతున్నారు. ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఈ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి. 

Winter season begins in Paderu Agency : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతం విభిన్న వాతావరణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ సందర్శకులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్‌నీనో ప్రభావంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతుంటే ప్రకృతి ఒడిలో లీనమైన అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో మాత్రం చల్లటిగాలి మైమరిపింపజేస్తోంది. ఏజెన్సీలో శీతాకాలం సోయగాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 3 రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఉదయం వేళలో పొగమంచు దుప్పటిలా కప్పేస్తోంది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మధురానుభూతిని ఇస్తోంది. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా రహదారులపై ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో వాహనదారులు ఉదయం పూట కూడా లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. దీనికితోడు ఉదయం వేళల్లో సన్నని మంచు తుంపర్లతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పర్యాటకులు భారీగా ఏజెన్సీ బాట పడుతున్నారు. ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఈ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PADERU WEATHER
PADERU AGENCY OF ALLURI DISTRICT
PADERU TOURISM
PADERU AGENCY WINTER BLISS
PADERU AGENCY WINTER SEASON

ఇలాంటి కథనాలు

పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన వంతెన

కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్‌తో వంతెన నిర్మాణం - గెడ్డ దాటే సమస్యకు పరిష్కారం

October 1, 2026 at 2:45 PM IST
Minister Kandula Durgesh Cleaning Roads

పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిలా మంత్రి - చీపురు పట్టి రహదారులు శుభ్రం చేసిన కందుల దుర్గేశ్

October 1, 2026 at 1:46 PM IST
Minister Payyavula Kesav As Teacher

విజయం సాధించాలన్న కసి మనసులో ఉండాలి: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

October 1, 2026 at 12:33 PM IST
పల్లెపండుగ కార్యక్రమం సరికొత్త విప్లవమన్న పవన్ కళ్యాణ్

నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతిపథంలో 'పల్లెపండుగ' సరికొత్త విప్లవం: పవన్ కల్యాణ్

October 1, 2026 at 12:21 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.