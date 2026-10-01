పాడేరు ఏజెన్సీలో శీతాకాల సోయగాలు - పర్యటకులను కట్టి పడేస్తున్న మంచు అందాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 3:22 PM IST
Winter season begins in Paderu Agency : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతం విభిన్న వాతావరణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ సందర్శకులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్నీనో ప్రభావంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతుంటే ప్రకృతి ఒడిలో లీనమైన అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో మాత్రం చల్లటిగాలి మైమరిపింపజేస్తోంది. ఏజెన్సీలో శీతాకాలం సోయగాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 3 రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఉదయం వేళలో పొగమంచు దుప్పటిలా కప్పేస్తోంది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మధురానుభూతిని ఇస్తోంది. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా రహదారులపై ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో వాహనదారులు ఉదయం పూట కూడా లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. దీనికితోడు ఉదయం వేళల్లో సన్నని మంచు తుంపర్లతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పర్యాటకులు భారీగా ఏజెన్సీ బాట పడుతున్నారు. ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఈ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి.
Winter season begins in Paderu Agency : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతం విభిన్న వాతావరణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ సందర్శకులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్నీనో ప్రభావంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతుంటే ప్రకృతి ఒడిలో లీనమైన అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో మాత్రం చల్లటిగాలి మైమరిపింపజేస్తోంది. ఏజెన్సీలో శీతాకాలం సోయగాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 3 రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఉదయం వేళలో పొగమంచు దుప్పటిలా కప్పేస్తోంది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మధురానుభూతిని ఇస్తోంది. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా రహదారులపై ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో వాహనదారులు ఉదయం పూట కూడా లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. దీనికితోడు ఉదయం వేళల్లో సన్నని మంచు తుంపర్లతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పర్యాటకులు భారీగా ఏజెన్సీ బాట పడుతున్నారు. ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఈ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి.