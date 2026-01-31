LIVE : బేగంపేట విమానాశ్రయంలో వింగ్స్ ఇండియా-2026 ప్రదర్శన - WINGS INDIA 2026 LIVE
Published : January 31, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 4:23 PM IST
Begumpet Air Show 2026 Live : వింగ్స్ ఇండియా చివరిరోజు విన్యాసాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నాలుగురోజుల క్రితం ప్రారంభమైన ఎగ్జిబిషన్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది. ఇందులో 7500 మందికి పైగా సంబంధిత వ్యాపారులు హాజరయ్యారు. 2వేలకు పైగా బిజినెస్ డెలిగేట్స్ వచ్చారు. వ్యాపార ఒప్పందాలకు సంబంధించి 500కు పైగా సమావేశాలు జరిగాయి. 200మందికి పైగా విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు వింగ్స్ ఇండియాలో పాల్గొన్నారు. విమానయాన రంగానికి చెందిన 131కి పైగా స్టాళ్లు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అలాగే వైమానిక ప్రదర్శనలు వింగ్స్ ఇండియా కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ప్రపంచంలో విమానాలు అధికంగా వినియోగించే దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. అందుకే దేశంలో విమానయాన రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శన వింగ్స్ ఇండియా పలు పెట్టుబడులకు వేదికైంది. భారత్లో ఉన్న అవకాశాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రపంచస్థాయి సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చాయి. బోయింగ్, ఎయిర్బస్ వంటి సంస్థలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. అంతేగాక, విమానాల సీట్లు, డోర్లు ఇతర విడిభాగాలు తయారు చేసే అంకుర సంస్థలకు కేంద్రంగా నిలిచింది వింగ్స్ ఇండియా 2026. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.ఎయిర్ షోను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
