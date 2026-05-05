పాలకోవాలో విషం కలిపి - ఆపై ముఖంపై దిండుతో అదిమి - WIFE MURDERED IN PRODDATUR
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 3:54 PM IST
Wife Murdered By Poisoning In Proddatur YSR Kadapa District: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో వివాహిత పద్మజ అనుమానాస్పద మృతి కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. భర్త కిరణ్ కుమార్ హత్య చేసినట్లు నిర్ధారించారు. కిరణ్కుమార్ను అరెస్టు చేసి మీడియా ఎదుట హాజరు పరిచారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నింటినీ ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీ విబూ కృష్ణ వెల్లడించారు. భార్య లావుగా ఉండటం, భర్తను అనుమానిస్తుడటంతో భర్త కిరణ్కుమార్ హత్యకు ప్రణాళిక రచించాడు. భార్యను చంపడం ఎలా అని యుట్యూబ్లో శోధించి మరీ చంపేందుకు సిద్ధం అయ్యాడు. అందుకుగాను హైదరాబాద్ నుంచి కొరియర్ ద్వారా విషాన్ని ప్రొద్దుటూరు తెప్పించాడు. పాలకోవాలో విషాన్ని కలిపి భార్యకు ఇవ్వడంతో అది తిని ఆమె అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారని ఏఎస్పీ విబూ కృష్ణ తెలిపారు. చనిపోయిందో లేదో అనే అనుమానంతో ముఖంపై దిండు పెట్టి గట్టిగా నొక్కాడని ఏఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించినట్లు ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీ విబూ కృష్ణ వివరించారు.
"పద్మను భర్త కిరణ్ కుమార్ హత్య చేసినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించాం. భార్య లావుగా ఉండటం, తనను అనుమానిస్తుడటంతో భర్త కిరణ్కుమార్ హత్యకు ప్రణాళిక రచించాడు. భార్యను చంపడం ఎలా అని యూట్యూబ్లో శోధించి పద్మజ హత్యకు పాల్పడ్డాడు. హైదరాబాద్ నుంచి కొరియర్ ద్వారా విషాన్ని ప్రొద్దుటూరుకి తీసుకొచ్చాడు. ఆపై పాలకోవాలో విషాన్ని కలిపి భార్యకు ఇవ్వడంతో అది తిని ఆమె అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. అనంతరం పద్మ చనిపోయిందో లేదోననే అనుమానంతో అక్కడితో ఆగకుండా ముఖంపై దిండు పెట్టి గట్టిగా నొక్కి చంపాడు. నిందితుడిని ప్రస్తుతం రిమాండ్కు తరలించించాం"- విబూకృష్ణ, ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీ
