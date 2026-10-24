భర్తకు ప్రేమతో - దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో TVS కొనిచ్చిన భార్య
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Published : October 24, 2026 at 12:18 PM IST
Couple Buy TVS Using Ten Rupee Coins : ప్రతిరోజు పోపుల పెట్టెలో దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో ఓ పేద మహిళ తన భర్తకు టీవీఎస్ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసి ఆదర్శంగా నిలిచింది. టీ దుకాణం నడిపే ఆమె భర్త కాలినడకన తిరుగుతూ చాయ్ విక్రయిస్తున్నాడు. ఆ కష్టాన్ని చూసి తాను దాచుకున్న రూ.50,000తో భర్తకు వాహనాన్ని కొనిచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం నారపనేనిపల్లి గ్రామానికి చెందిన తడకమళ్ల విజయరావు-విజయ దంపతులు. వీరికి ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో స్త్రీ టీ దుకాణం మంజూరైంది. దీంతో కొంతకాలంగా వైరా పురపాలక కార్యాలయం ఎదుట దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. విజయ టీ తయారు చేసి ప్లాస్కోలో పోస్తే, విజయరావు దుకాణాల వెంట తిరుగుతూ విక్రయిస్తున్నాడు. కాలినడకన తిరుగుతూ టీ అమ్ముతున్న భర్త కష్టాన్ని చూసి తాను దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో చిన్న వాహనం కొనాలని ఆశించింది. పట్టణంలోని ఓ షోరూంనకు వెళ్లి రూ.50,000ల విలువ చేసే రూ.10 నాణేలతో టీవీఎస్ కొనింది. విజయ సంకల్పానికి తోడు దసరా ఆఫర్గా షోరూమ్ నిర్వాహకులు రూ.10,000 ధర తగ్గించడంతో వారికి మరింత ఊరట కలిగింది.
Couple Buy TVS Using Ten Rupee Coins : ప్రతిరోజు పోపుల పెట్టెలో దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో ఓ పేద మహిళ తన భర్తకు టీవీఎస్ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసి ఆదర్శంగా నిలిచింది. టీ దుకాణం నడిపే ఆమె భర్త కాలినడకన తిరుగుతూ చాయ్ విక్రయిస్తున్నాడు. ఆ కష్టాన్ని చూసి తాను దాచుకున్న రూ.50,000తో భర్తకు వాహనాన్ని కొనిచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం నారపనేనిపల్లి గ్రామానికి చెందిన తడకమళ్ల విజయరావు-విజయ దంపతులు. వీరికి ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో స్త్రీ టీ దుకాణం మంజూరైంది. దీంతో కొంతకాలంగా వైరా పురపాలక కార్యాలయం ఎదుట దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. విజయ టీ తయారు చేసి ప్లాస్కోలో పోస్తే, విజయరావు దుకాణాల వెంట తిరుగుతూ విక్రయిస్తున్నాడు. కాలినడకన తిరుగుతూ టీ అమ్ముతున్న భర్త కష్టాన్ని చూసి తాను దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో చిన్న వాహనం కొనాలని ఆశించింది. పట్టణంలోని ఓ షోరూంనకు వెళ్లి రూ.50,000ల విలువ చేసే రూ.10 నాణేలతో టీవీఎస్ కొనింది. విజయ సంకల్పానికి తోడు దసరా ఆఫర్గా షోరూమ్ నిర్వాహకులు రూ.10,000 ధర తగ్గించడంతో వారికి మరింత ఊరట కలిగింది.