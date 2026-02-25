డెయిరీలలో పాల శీతలీకరణ ఎలా చేస్తారు - ఇవి ఎప్పుడు ప్రమాదకరం? - MILK ADULTERATION
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 1:36 PM IST
Precautions in Dairy : రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనతో రాష్ట్రమంతా ఉలిక్కిపడింది. అసలు మనం తాగుతున్న పాలు ఎంత వరకు శ్రేయష్కరం వాటిల్లో ఏవైనా విషపదార్థాలు కలిశాయా అన్న సందేహాలు వెంటాడుతున్నాయి. 'ఇథలీన్ గ్లైకాల్' అనే రసాయనమే ఐదుగురి ప్రాణాలను హరించిందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇంతకీ డెయిరీలలో పాల శీతలీకరణ ఎలా జరుగుతుంది? పాలు ఎప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారతాయన్న అంశాలపై కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కొల్లి ఈశ్వరబాబును అడిగి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాలను రైతుల నుంచి వినియోగదారులకు చేర్చే వరకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ ఎండీ కొల్లి ఈశ్వరబాబు తెలిపారు. ఎక్కడికక్కడే బల్క్ మిల్క్, చిల్లింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ఎన్నో రకాలు పరీక్షలు చేసిన తర్వాతే ముఖ్యమైన శీతలీకరణ చేస్తామని వెల్లడించారు. చిల్లింగ్ చేసి పాలలోని బ్యాక్టీరియాను నియంత్రిస్తామని ఈశ్వరబాబు తెలియజేశారు.
ఏ రసాయనాలను ఉపయోగించం: చిల్ల్డ్ వాటర్ ద్వారానే కూలింగ్ ప్రక్రియ చేస్తామని, ఇందులో ఏ విధమైన రసాయనాలను ఉపయోగించమని స్పష్టం చేశారు. పాల నిల్వలో కూలెంట్గా ఇథలీన్ గ్లైకాల్ వాడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. అంతేకాకుండా అమ్నోనియా సిస్టం ద్వారా చిల్డ్ వాటర్ ఉత్పత్తి చేసి కూలింగ్ ఏజెంట్గా వాడుతామన్నారు.
ప్యాకెట్ పాలే ఎంతో ఉత్తమం: చిన్న డెయిరీలలో సరైన పరీక్షలు చేయకే కొన్నిసార్లు ఇలాంటి అనర్థాలు తలెత్తుతున్నాయని తెలిపారు. అయితే ప్రతీ దశలోనూ పరీక్షలు చేసి నాణ్యత సక్రమంగా ఉంటేనే వినియోగదారులకు సరఫరా చేయాలని తెలియజేశారు.లూజ్ మిల్క్ కన్నా ప్రాసెస్డ్ చేసిన ప్యాకెట్ పాలే ఎంతో ఉత్తమమని ఈశ్వరబాబు ప్రజలందరికీ సూచించారు.
