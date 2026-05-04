LIVE : 5 రాష్ట్రాల ఓట్ల లెక్కింపు - ప్రత్యక్షప్రసారం - 5 STATES COUNTING LIVE
Published : May 4, 2026 at 7:59 AM IST
పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో గత నెల జరిగిన శాసన సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. ఇవి కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైనా, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయా కేంద్రాల్లోకి అనధికారిక వ్యక్తులెవరూ అడుగుపెట్టడానికి వీల్లేకుండా ఎన్నికల సంఘం ఈసారి క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఐడీ కార్డుల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. ఒక స్థానంలో రీపోలింగ్ జరగాల్సి ఉండటంతో పశ్చిమ బెంగాల్లో మిగిలిన 293 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు 77 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతుండటంతో 10 కేంద్రాలను తగ్గించడంతో పాటు అనూహ్య రీతిలో భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. ఈవీఎంలను తారుమారు చేస్తారంటూ తృణమూల్ అగ్రనేతలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఎన్నికల సంఘం 165 మంది అదనపు లెక్కింపు పర్యవేక్షకులను, 77 మంది పోలీసు పర్యవేక్షకుల్ని నియమించింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా బంగాల్, అసోం, కేరళ, తమిళనాడుల్లో ఎన్నికల సంఘం మూడంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.
