ETV Bharat / Videos

LIVE : 5 రాష్ట్రాల ఓట్ల లెక్కింపు - ప్రత్యక్షప్రసారం - 5 STATES COUNTING LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
5 STATES COUNTING LIVE (ETV Bharat (gfx))

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 7:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో గత నెల జరిగిన శాసన సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. ఇవి కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైనా, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయా కేంద్రాల్లోకి అనధికారిక వ్యక్తులెవరూ అడుగుపెట్టడానికి వీల్లేకుండా ఎన్నికల సంఘం ఈసారి క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారిత ఐడీ కార్డుల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. ఒక స్థానంలో రీపోలింగ్‌ జరగాల్సి ఉండటంతో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మిగిలిన 293 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు 77 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతుండటంతో 10 కేంద్రాలను తగ్గించడంతో పాటు అనూహ్య రీతిలో భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. ఈవీఎంలను తారుమారు చేస్తారంటూ తృణమూల్‌ అగ్రనేతలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఎన్నికల సంఘం 165 మంది అదనపు లెక్కింపు పర్యవేక్షకులను, 77 మంది పోలీసు పర్యవేక్షకుల్ని నియమించింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా బంగాల్, అసోం, కేరళ, తమిళనాడుల్లో ఎన్నికల సంఘం మూడంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.

పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో గత నెల జరిగిన శాసన సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. ఇవి కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైనా, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయా కేంద్రాల్లోకి అనధికారిక వ్యక్తులెవరూ అడుగుపెట్టడానికి వీల్లేకుండా ఎన్నికల సంఘం ఈసారి క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారిత ఐడీ కార్డుల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. ఒక స్థానంలో రీపోలింగ్‌ జరగాల్సి ఉండటంతో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మిగిలిన 293 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు 77 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతుండటంతో 10 కేంద్రాలను తగ్గించడంతో పాటు అనూహ్య రీతిలో భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. ఈవీఎంలను తారుమారు చేస్తారంటూ తృణమూల్‌ అగ్రనేతలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఎన్నికల సంఘం 165 మంది అదనపు లెక్కింపు పర్యవేక్షకులను, 77 మంది పోలీసు పర్యవేక్షకుల్ని నియమించింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా బంగాల్, అసోం, కేరళ, తమిళనాడుల్లో ఎన్నికల సంఘం మూడంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

5 STATES VOTES COUNTING LIVE
5 రాష్ట్రాల ఓట్ల లెక్కింపు
5 STATES COUNTING LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Kalvakuntla Kavitha Press Meet Live

LIVE : కల్వకుంట్ల కవిత మీట్​ ది ప్రెస్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

May 2, 2026 at 12:03 PM IST
Bellamkonda Sai Srinivas and Kavya Redd

LIVE : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ దంపతుల రిసెప్షన్ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

May 1, 2026 at 8:14 PM IST
DGP CV Anand Press Meet

Live : డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సీవీ ఆనంద్

May 1, 2026 at 12:02 PM IST
ASSEMBLY ELECTION EXIT POLLS

LIVE : ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్​పై ప్రత్యేక చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 29, 2026 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.