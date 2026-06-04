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ఉపాధి కూలీ దంపతుల పెళ్లి వేడుక - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారిన వీడియో - MGNREGA WORKERS WEDDING ANNIVERSARY

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ఉపాధి కూలీ దంపతుల పెళ్లి వేడుక - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారిన వీడియో (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 9:38 PM IST

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MGNREGA Workers Wedding Anniversary Medak : రోజు రెక్క ఆడితే గాని డొక్కాడని కుటుంబాలు వారివి. కానీ పని చేసిన తర్వాత పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీరంతా పని ప్రదేశంలోనే ప్రకృతి వనరులతోనే సందడి చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ మండలం నత్నాయిపల్లిలో ఉపాధి కూలీ దంపతుల పెళ్లిరోజు వేడుకలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. నత్నయీపల్లి గ్రామంలో వీరు రోజు ఉపాధిహామి పథకం పనులకు వెళుతుంటారు. అయితే ఆరోజు పనులు అయిపోయాక భార్యభర్తలు ఒక వృద్ధ జంట బోయిని బిక్షపతి, పుణ్యమ్మల పెళ్లిరోజని తెలుసుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ప్రకృతిలో దొరికే పూలతో పూలదండాలు తయారు చేశారు. దగ్గరిలోని మొక్కలు, చెట్ల నుంచి సేకరించి ఆకులను అక్షింతలుగా మార్చి వీరికి మరో సారి పెళ్లి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో  నిజం పెళ్లిలా గంపలు, కర్రలతో చప్పుడు చేస్తూ భాజాభజంత్రీలు మోగిస్తూ సందడి చేశారు. ఉపాధి కూలీలు అలసిన అనంతరం అనందంగా జరిగిన ఈ పెళ్లి ప్రక్రియ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

MGNREGA Workers Wedding Anniversary Medak : రోజు రెక్క ఆడితే గాని డొక్కాడని కుటుంబాలు వారివి. కానీ పని చేసిన తర్వాత పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీరంతా పని ప్రదేశంలోనే ప్రకృతి వనరులతోనే సందడి చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ మండలం నత్నాయిపల్లిలో ఉపాధి కూలీ దంపతుల పెళ్లిరోజు వేడుకలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. నత్నయీపల్లి గ్రామంలో వీరు రోజు ఉపాధిహామి పథకం పనులకు వెళుతుంటారు. అయితే ఆరోజు పనులు అయిపోయాక భార్యభర్తలు ఒక వృద్ధ జంట బోయిని బిక్షపతి, పుణ్యమ్మల పెళ్లిరోజని తెలుసుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ప్రకృతిలో దొరికే పూలతో పూలదండాలు తయారు చేశారు. దగ్గరిలోని మొక్కలు, చెట్ల నుంచి సేకరించి ఆకులను అక్షింతలుగా మార్చి వీరికి మరో సారి పెళ్లి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో  నిజం పెళ్లిలా గంపలు, కర్రలతో చప్పుడు చేస్తూ భాజాభజంత్రీలు మోగిస్తూ సందడి చేశారు. ఉపాధి కూలీలు అలసిన అనంతరం అనందంగా జరిగిన ఈ పెళ్లి ప్రక్రియ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

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WEDDING ANNIVERSARY CELEBRATIONS
VIRAL VIDEO OF WEDDING ANNIVERSARY
MGNREGA WORKERS WEDDING MEDAK
MGNREGA WORKERS WEDDING VIDEO
MGNREGA WORKERS WEDDING ANNIVERSARY

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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