ETV Bharat / Videos

తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి తుమ్మల పర్యటన - బాధితులను ఆదుకుంటామని భరోసా

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి తుమ్మల పర్యటన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో మురసు తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వరదలకు గండిపడిన చారిత్రాత్మక అంకమ్మ చెరువును రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ పరిశీలించారు. కేవలం 6 గంటల్లోనే దాదాపు 30 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదవడంతో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరదలకు పలు చెరువులు, రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని మంత్రి అన్నారు. అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో దెబ్బతిన్న చెరువులు, రోడ్లకు పూర్తిస్థాయి మరమ్మతులు చేపట్టేందుకు వెంటనే అంచనాలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పెద్ద వాగు ప్రాజెక్టు రింగ్‌బండ్ మరమ్మతులపై ప్రభుత్వంతో మరోసారి చర్చిస్తానని, చెరువుల పునరుద్ధరణకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి నిధులు మంజూరు చేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నష్టంపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించి బాధితులకు పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి విపత్తులనైనా తట్టుకునేలా చెరువులు, రహదారులను పటిష్ఠం చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో మురసు తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వరదలకు గండిపడిన చారిత్రాత్మక అంకమ్మ చెరువును రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ పరిశీలించారు. కేవలం 6 గంటల్లోనే దాదాపు 30 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదవడంతో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరదలకు పలు చెరువులు, రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని మంత్రి అన్నారు. అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో దెబ్బతిన్న చెరువులు, రోడ్లకు పూర్తిస్థాయి మరమ్మతులు చేపట్టేందుకు వెంటనే అంచనాలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పెద్ద వాగు ప్రాజెక్టు రింగ్‌బండ్ మరమ్మతులపై ప్రభుత్వంతో మరోసారి చర్చిస్తానని, చెరువుల పునరుద్ధరణకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి నిధులు మంజూరు చేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నష్టంపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించి బాధితులకు పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి విపత్తులనైనా తట్టుకునేలా చెరువులు, రహదారులను పటిష్ఠం చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

తుపాన్ ప్రాంతాల్లో తుమ్మల పర్యటన
బాధితులను ఆదుకుంటాం మంత్రి తుమ్మల
TUMMALA VISITS CYCLONE AFFECT AREAS
TUMMALA VISIT TO ASHWARAOPETA
WE SUPPORT FARMERS TUMMALA

ఇలాంటి కథనాలు

KALVAKUNTLA KAVITHA DEADLINE FOR GOVERNMENT ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN AYYAPPA SOCIETY HYDERABAD

అయ్యప్ప సొసైటీలో నిర్మాణాలపై నెలరోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలి - కవిత డెడ్​లైన్​

November 5, 2026 at 5:10 PM IST
KTR Fire on CM Revanth Reddy

రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని క్షమిస్తే రాష్ట్రాన్నే అమ్మేస్తారు : కేటీఆర్

November 4, 2026 at 5:21 PM IST
Heavy Rains in Ashwaraopeta constituency

అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి - నీట మునిగిన రహదారులు

November 4, 2026 at 3:50 PM IST
TRS Chief Kalvakunta Kavitha Kavitha Meet Election Commission

గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల ఓటరు నమోదు గడువు పొడిగించండి - సీఈవోకు కవిత విజ్ఞప్తి

November 2, 2026 at 3:27 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.