వినాయకుడికీ నీళ్ల కష్టాలు - నిమజ్జనాలకు ఇబ్బందులు
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Published : September 22, 2026 at 9:38 PM IST
Water Shortage for Ganesh Immersion in GodavariKhani : గోదావరిలో నీళ్లు లేకపోవడంతో రైతులకే కాదు, దేవుళ్లకూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటంతో వినాయక నిమజ్జనానికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. కోల్బెల్ట్ వంతెన వద్ద ఏటా వందల్లో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ ఏడాది నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటంతో నిమజ్జనం చేసిన విగ్రహాలు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి. రేపటి నుంచి పూర్తిస్థాయి నిమజ్జనాలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా ప్రస్తుతం నీటిప్రవాహం లేకపోవడంతో నిర్వాహకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ఎల్లంపల్లి నుంచి నీటిని విడుదల చేయాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. గోదావరి ఖని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గడం వల్ల గోదావరి నది, చెరువులు ఎండిపోయి నిమజ్జనానికి నీటి కొరత ఏర్పడింది. సాధారణంగా పారే నీటిలో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం ఆనవాయితీ. ఈ ఏడాది నది ఎడారిని తలపిస్తుండటంతో భక్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Water Shortage for Ganesh Immersion in GodavariKhani : గోదావరిలో నీళ్లు లేకపోవడంతో రైతులకే కాదు, దేవుళ్లకూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటంతో వినాయక నిమజ్జనానికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. కోల్బెల్ట్ వంతెన వద్ద ఏటా వందల్లో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ ఏడాది నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటంతో నిమజ్జనం చేసిన విగ్రహాలు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి. రేపటి నుంచి పూర్తిస్థాయి నిమజ్జనాలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా ప్రస్తుతం నీటిప్రవాహం లేకపోవడంతో నిర్వాహకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ఎల్లంపల్లి నుంచి నీటిని విడుదల చేయాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. గోదావరి ఖని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గడం వల్ల గోదావరి నది, చెరువులు ఎండిపోయి నిమజ్జనానికి నీటి కొరత ఏర్పడింది. సాధారణంగా పారే నీటిలో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం ఆనవాయితీ. ఈ ఏడాది నది ఎడారిని తలపిస్తుండటంతో భక్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.