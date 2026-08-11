ఫ్లైఓవర్ నుంచి ఊడిపడిన ప్లాస్టిక్ పైప్లైన్ - తప్పిన ప్రమాదం - WATER PIPELINE BROKEN AT SHAIKPET
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Published : August 11, 2026 at 11:52 AM IST
Water Pipeline Broken At Shaikpet Flyover : హైదరాబాద్లోని షేక్పేట్ ఫ్లైఓవర్పై వర్షపు నీరు వెళ్లేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్లాస్టిక్ పైప్లైన్ ఒక్కసారిగా ఊడిపోయి ఫ్లైఓవర్ కింద రోడ్డుపై పడిపోయింది. షేక్పేట్ నుంచి రాయదుర్గం వైపు వెళ్లే మార్గంలో సోమవారం రాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో వాహనాల రద్దీ తక్కువగా ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
పైప్లైన్ రోడ్డుపై పడే సమయంలో ద్విచక్ర వాహనదారుడిపై పడి ఉంటే తీవ్ర ప్రమాదం జరిగేదని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రద్దీగా ఉండే సమయంలో ఇలాంటి ఘటన జరిగితే ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు. ఫ్లై ఓవర్పై ఏర్పాటు చేసిన పైప్ లైన్ల నిర్వహణను అధికారులు సక్రమంగా చేపట్టకపోవడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న పైప్లైన్లను వెంటనే పరిశీలించి, మరమ్మతులు చేపట్టి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
Water Pipeline Broken At Shaikpet Flyover : హైదరాబాద్లోని షేక్పేట్ ఫ్లైఓవర్పై వర్షపు నీరు వెళ్లేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్లాస్టిక్ పైప్లైన్ ఒక్కసారిగా ఊడిపోయి ఫ్లైఓవర్ కింద రోడ్డుపై పడిపోయింది. షేక్పేట్ నుంచి రాయదుర్గం వైపు వెళ్లే మార్గంలో సోమవారం రాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో వాహనాల రద్దీ తక్కువగా ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
పైప్లైన్ రోడ్డుపై పడే సమయంలో ద్విచక్ర వాహనదారుడిపై పడి ఉంటే తీవ్ర ప్రమాదం జరిగేదని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రద్దీగా ఉండే సమయంలో ఇలాంటి ఘటన జరిగితే ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు. ఫ్లై ఓవర్పై ఏర్పాటు చేసిన పైప్ లైన్ల నిర్వహణను అధికారులు సక్రమంగా చేపట్టకపోవడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న పైప్లైన్లను వెంటనే పరిశీలించి, మరమ్మతులు చేపట్టి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.