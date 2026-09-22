గోరకల్లులోకి చేరిన నీళ్లు - భయంతో పరుగులు తీసిన గ్రామస్థులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 8:50 PM IST
Gates Opened In Gorakallu Reservoir In Nandyal District : నంద్యాల జిల్లాలోని పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ఉన్న గోరకల్లు జలాశయం వద్ద, తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అవుట్ఫాల్ గేటును తెరవడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆ గేటు ద్వారా కాలువలోకి నీరు దాని సామర్థ్యాన్ని మించి వేగంగా ప్రవహించింది. కాలువ పొంగిపొర్లడంతో సమీపంలోని గోరకల్లు గ్రామంలోకి నీరు చేరడం మొదలైంది. జలాశయం కట్ట తెగిపోతుందేమోనన్న భయంతో గ్రామస్థులు రక్షణ కోసం సమీపంలోని కొండపైకి పరుగులు తీశారు. అందులో వృద్ధులు, పిల్లలు, మహిళలు అందరూ ప్రాణ భయంతో కొండపైకి వెళ్లే దృశ్యాలు వీడియోలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దాదాపు రెండు గంటల పాటు నీరు వృథాగా బయటకు ప్రవహిస్తూనే ఉంది. సమాచారం అందుకున్న నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. గేట్లు ఎత్తి ఉండటాన్ని గమనించిన అధికారులు వెంటనే గేటును కిందకు దించి నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Gates Opened In Gorakallu Reservoir In Nandyal District : నంద్యాల జిల్లాలోని పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ఉన్న గోరకల్లు జలాశయం వద్ద, తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అవుట్ఫాల్ గేటును తెరవడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆ గేటు ద్వారా కాలువలోకి నీరు దాని సామర్థ్యాన్ని మించి వేగంగా ప్రవహించింది. కాలువ పొంగిపొర్లడంతో సమీపంలోని గోరకల్లు గ్రామంలోకి నీరు చేరడం మొదలైంది. జలాశయం కట్ట తెగిపోతుందేమోనన్న భయంతో గ్రామస్థులు రక్షణ కోసం సమీపంలోని కొండపైకి పరుగులు తీశారు. అందులో వృద్ధులు, పిల్లలు, మహిళలు అందరూ ప్రాణ భయంతో కొండపైకి వెళ్లే దృశ్యాలు వీడియోలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దాదాపు రెండు గంటల పాటు నీరు వృథాగా బయటకు ప్రవహిస్తూనే ఉంది. సమాచారం అందుకున్న నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. గేట్లు ఎత్తి ఉండటాన్ని గమనించిన అధికారులు వెంటనే గేటును కిందకు దించి నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.