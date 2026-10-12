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సింగూరు జలాశయంలో గణనీయంగా తగ్గిన నీటిమట్టం

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సింగూరు ప్రాజెక్ట్​లో తగ్గిన నీటిమట్టం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 2:55 PM IST

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Water Level Drops In Singuru Project : ఎల్​నినో ప్రభావంతో నైరుతి తీవ్ర నిరాశ మిగల్చగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. వరద నీరు చేరకపోవడంతో నీటిమట్టాలు రోజురోజుకు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు అడుగంటిపోతున్నాయి. ప్రాజెక్ట్​లన్నీ మైదానాలను తలపిస్తున్నాయి. అడుగంటిన భూగర్భజలాలతో బోరుబావులు ఎండిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సింగూరు జలాశయమే ఇందుకు ఉదాహారణ. ఈ ప్రాజెక్టు నిత్యం 30 టీఎంసీలతో కళకళలాడుతూ హైదరాబాద్ దప్పిక తీర్చేది. కానీ ప్రస్తుతం 3 టీఎంసీలకు నీటి మట్టాలు పడిపోవడంతో ప్రాజెక్టులో గుంతలు తేలాయి. రిజర్వాయర్ ఆనకట్ట అంచున్న ఉన్న ఓ గుంత హృదయాకారంలో కనిపిస్తోంది. ఇది నీటిమట్టం ఎంతమేరకు తగ్గాయనే సందేశాన్ని చాటిచెబుతోంది. ప్రజలంతా నీటిపై ప్రేమను చూపించాలని, తాగునీటిని పొదుపుగా వాడాలనే సందేశాన్ని ఇస్తున్న దృశ్యాలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు బాగా తగ్గాయి. దీంతో ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను నగర ప్రజలు అర్థం చేసుకొని నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని జలమండలి కోరుతోంది.

Water Level Drops In Singuru Project : ఎల్​నినో ప్రభావంతో నైరుతి తీవ్ర నిరాశ మిగల్చగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. వరద నీరు చేరకపోవడంతో నీటిమట్టాలు రోజురోజుకు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు అడుగంటిపోతున్నాయి. ప్రాజెక్ట్​లన్నీ మైదానాలను తలపిస్తున్నాయి. అడుగంటిన భూగర్భజలాలతో బోరుబావులు ఎండిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సింగూరు జలాశయమే ఇందుకు ఉదాహారణ. ఈ ప్రాజెక్టు నిత్యం 30 టీఎంసీలతో కళకళలాడుతూ హైదరాబాద్ దప్పిక తీర్చేది. కానీ ప్రస్తుతం 3 టీఎంసీలకు నీటి మట్టాలు పడిపోవడంతో ప్రాజెక్టులో గుంతలు తేలాయి. రిజర్వాయర్ ఆనకట్ట అంచున్న ఉన్న ఓ గుంత హృదయాకారంలో కనిపిస్తోంది. ఇది నీటిమట్టం ఎంతమేరకు తగ్గాయనే సందేశాన్ని చాటిచెబుతోంది. ప్రజలంతా నీటిపై ప్రేమను చూపించాలని, తాగునీటిని పొదుపుగా వాడాలనే సందేశాన్ని ఇస్తున్న దృశ్యాలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు బాగా తగ్గాయి. దీంతో ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను నగర ప్రజలు అర్థం చేసుకొని నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని జలమండలి కోరుతోంది.

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TAGGED:

WATER SHORTAGE AT SINGURU PROJECT
SINGURU PROJECT WATER LEVEL DROPS
DEAD STORAGE AT SINGURU PROJECT
సింగూరు ప్రాజెక్ట్​లో తగ్గిన నీరు
HYDERABAD WATER CRISES

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