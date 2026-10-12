సింగూరు జలాశయంలో గణనీయంగా తగ్గిన నీటిమట్టం
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Published : October 12, 2026 at 2:55 PM IST
Water Level Drops In Singuru Project : ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి తీవ్ర నిరాశ మిగల్చగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. వరద నీరు చేరకపోవడంతో నీటిమట్టాలు రోజురోజుకు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు అడుగంటిపోతున్నాయి. ప్రాజెక్ట్లన్నీ మైదానాలను తలపిస్తున్నాయి. అడుగంటిన భూగర్భజలాలతో బోరుబావులు ఎండిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సింగూరు జలాశయమే ఇందుకు ఉదాహారణ. ఈ ప్రాజెక్టు నిత్యం 30 టీఎంసీలతో కళకళలాడుతూ హైదరాబాద్ దప్పిక తీర్చేది. కానీ ప్రస్తుతం 3 టీఎంసీలకు నీటి మట్టాలు పడిపోవడంతో ప్రాజెక్టులో గుంతలు తేలాయి. రిజర్వాయర్ ఆనకట్ట అంచున్న ఉన్న ఓ గుంత హృదయాకారంలో కనిపిస్తోంది. ఇది నీటిమట్టం ఎంతమేరకు తగ్గాయనే సందేశాన్ని చాటిచెబుతోంది. ప్రజలంతా నీటిపై ప్రేమను చూపించాలని, తాగునీటిని పొదుపుగా వాడాలనే సందేశాన్ని ఇస్తున్న దృశ్యాలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు బాగా తగ్గాయి. దీంతో ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను నగర ప్రజలు అర్థం చేసుకొని నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని జలమండలి కోరుతోంది.
Water Level Drops In Singuru Project : ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి తీవ్ర నిరాశ మిగల్చగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. వరద నీరు చేరకపోవడంతో నీటిమట్టాలు రోజురోజుకు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు అడుగంటిపోతున్నాయి. ప్రాజెక్ట్లన్నీ మైదానాలను తలపిస్తున్నాయి. అడుగంటిన భూగర్భజలాలతో బోరుబావులు ఎండిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సింగూరు జలాశయమే ఇందుకు ఉదాహారణ. ఈ ప్రాజెక్టు నిత్యం 30 టీఎంసీలతో కళకళలాడుతూ హైదరాబాద్ దప్పిక తీర్చేది. కానీ ప్రస్తుతం 3 టీఎంసీలకు నీటి మట్టాలు పడిపోవడంతో ప్రాజెక్టులో గుంతలు తేలాయి. రిజర్వాయర్ ఆనకట్ట అంచున్న ఉన్న ఓ గుంత హృదయాకారంలో కనిపిస్తోంది. ఇది నీటిమట్టం ఎంతమేరకు తగ్గాయనే సందేశాన్ని చాటిచెబుతోంది. ప్రజలంతా నీటిపై ప్రేమను చూపించాలని, తాగునీటిని పొదుపుగా వాడాలనే సందేశాన్ని ఇస్తున్న దృశ్యాలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు బాగా తగ్గాయి. దీంతో ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను నగర ప్రజలు అర్థం చేసుకొని నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని జలమండలి కోరుతోంది.