జూరాలకు పోటెత్తిన వరద - మళ్లీ తెరుచుకున్న గేట్లు - జూరాలకు పోటెత్తిన వరద ప్రవాహం
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Published : August 12, 2026 at 12:39 PM IST
Water Inflow Again Coming To Jurala : జూరాల ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం మళ్లీ మొదలైంది. ప్రవాహం పోటెత్తడంతో అధికారులు 10 గేట్లు ఎత్తి దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 318.516 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 318.30 మీటర్లుగా ఉంది. పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 9.516 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 9.21 టీఎంసీల నీరు ఉంది. కొన్ని రోజుల క్రితం జలాశయానికి ఎగువ నుంచి 2 లక్షల 44 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చింది. అప్పుడు 33 గేట్లు, తెరిచి 2 లక్షల 49 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి విడుదల చేశారు. అయితే రెండు రోజుల క్రితం ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టడంతో గేట్లు మూసేశారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకు మరోసారి వరద ప్రవాహం వస్తోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు 10 గేట్లు తెరచి 88వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం జలాశయానికి విడుదల చేస్తున్నారు.
Water Inflow Again Coming To Jurala : జూరాల ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం మళ్లీ మొదలైంది. ప్రవాహం పోటెత్తడంతో అధికారులు 10 గేట్లు ఎత్తి దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 318.516 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 318.30 మీటర్లుగా ఉంది. పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 9.516 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 9.21 టీఎంసీల నీరు ఉంది. కొన్ని రోజుల క్రితం జలాశయానికి ఎగువ నుంచి 2 లక్షల 44 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చింది. అప్పుడు 33 గేట్లు, తెరిచి 2 లక్షల 49 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి విడుదల చేశారు. అయితే రెండు రోజుల క్రితం ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టడంతో గేట్లు మూసేశారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకు మరోసారి వరద ప్రవాహం వస్తోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు 10 గేట్లు తెరచి 88వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం జలాశయానికి విడుదల చేస్తున్నారు.