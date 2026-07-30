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జూరాల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద - 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల - JURAL PROJECT WATER LEVEL

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జూరాల ప్రాజెక్టుకి భారీగా వరద - 10 గేట్ల ఎత్తివేత (ETV Bharath)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 2:51 PM IST

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Jurala Dam Gates Open : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. ఇన్​ఫ్లో 90 వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తి నీటి మట్టం 318.51 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318.516 మీటర్లుగా ఉంది. పూర్తి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 9.657 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 7.462 టీఎంసీలుగా ఉంది. 10 గేట్ల ద్వారా 39,080 క్యూసెక్కులు, అదే విధంగా జల విద్యుత్​ ద్వారా 38,272 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. దీంతో మొత్తం ప్రాజెక్టు నుంచి శ్రీశైలంకు 77,352 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.

జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి ఎత్తిపోతల పథకాలకు భాగంగా నెట్టెంపాడు లిఫ్ట్​కు 750, భీమా లిఫ్ట్​-1కు 1300, భీమా లిఫ్ట్​-2కు 750, కోయిల్​సాగర్​ లిఫ్ట్​కు 315 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. లెఫ్ట్​ మెయిన్​ కెనాల్​కు 870, రైట్​ మెయిన్​ కెనాల్​కు 500, పారలల్ కెనాల్​కు 600 క్యూసెక్కుల నీరు తరలిస్తున్నారు. మొత్తం అవుట్​ ఫ్లో 81 వేల 730 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 

Jurala Dam Gates Open : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. ఇన్​ఫ్లో 90 వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తి నీటి మట్టం 318.51 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318.516 మీటర్లుగా ఉంది. పూర్తి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 9.657 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 7.462 టీఎంసీలుగా ఉంది. 10 గేట్ల ద్వారా 39,080 క్యూసెక్కులు, అదే విధంగా జల విద్యుత్​ ద్వారా 38,272 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. దీంతో మొత్తం ప్రాజెక్టు నుంచి శ్రీశైలంకు 77,352 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.

జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి ఎత్తిపోతల పథకాలకు భాగంగా నెట్టెంపాడు లిఫ్ట్​కు 750, భీమా లిఫ్ట్​-1కు 1300, భీమా లిఫ్ట్​-2కు 750, కోయిల్​సాగర్​ లిఫ్ట్​కు 315 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. లెఫ్ట్​ మెయిన్​ కెనాల్​కు 870, రైట్​ మెయిన్​ కెనాల్​కు 500, పారలల్ కెనాల్​కు 600 క్యూసెక్కుల నీరు తరలిస్తున్నారు. మొత్తం అవుట్​ ఫ్లో 81 వేల 730 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 

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JURALA PROJECT GATES OPEN
PRIYADARSHINI JURALA PROJECT
JURALA DAM 10 GATES OPEN
JURAL PROJECT WATER LEVEL
JURALA DAM GATES OPEN

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