Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

Video Viral - మత్తు తలకెక్కి ఈ వాచ్​మెన్​ చేసిన పని చూడండి - WATCHMAN DRUNK AND SLEEP IN RICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 9:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Watchman Getting Drunk in Hostel Video Viral : వాచ్​మెన్​ తప్పతాగి విద్యార్థులకు వండిన అన్నంలో కాలు పెట్టి పడుతున్న సంఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని సంగారెడ్డి మండలం ఇస్మాయిల్​ ఖాన్​ పేట శివారులోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలో జరిగింది. బుధవారం జరిగిన ఘటన గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. విద్యార్థులు బుధవారం రాత్రి భోజనం చేయడానికి వసతిగృహంలోని భోజనశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ తాత్కాలిక కాపలాదారు చంద్రశేఖర్​ మద్యం మత్తులో అన్నం పాత్రలో కాలు పెట్టి నిద్రిస్తుండడాన్ని అక్కడి వారు గుర్తించారు. సరిగ్గా తినే సమయానికే ఇలా వాచ్​మెన్​ చేయడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందారు. దీంతో వారు అక్కడి నుంచి ఖాళీ కడుపులతోనే హాస్టల్​ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ విషయాన్ని వంట చేయించే కాంట్రాక్టర్​ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో మళ్లీ వంట చేసి విద్యార్థులకు వడ్డించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్​ ప్రావీణ్య వాచ్​మెన్​ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Watchman Getting Drunk in Hostel Video Viral : వాచ్​మెన్​ తప్పతాగి విద్యార్థులకు వండిన అన్నంలో కాలు పెట్టి పడుతున్న సంఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని సంగారెడ్డి మండలం ఇస్మాయిల్​ ఖాన్​ పేట శివారులోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలో జరిగింది. బుధవారం జరిగిన ఘటన గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. విద్యార్థులు బుధవారం రాత్రి భోజనం చేయడానికి వసతిగృహంలోని భోజనశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ తాత్కాలిక కాపలాదారు చంద్రశేఖర్​ మద్యం మత్తులో అన్నం పాత్రలో కాలు పెట్టి నిద్రిస్తుండడాన్ని అక్కడి వారు గుర్తించారు. సరిగ్గా తినే సమయానికే ఇలా వాచ్​మెన్​ చేయడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందారు. దీంతో వారు అక్కడి నుంచి ఖాళీ కడుపులతోనే హాస్టల్​ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ విషయాన్ని వంట చేయించే కాంట్రాక్టర్​ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో మళ్లీ వంట చేసి విద్యార్థులకు వడ్డించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్​ ప్రావీణ్య వాచ్​మెన్​ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

WATCHMAN GETTING DRUNK IN HOSTEL
WATCHMAN SLEEP WITH FEET IN RICE
అన్నంలో కాలుపెట్టిన వాచ్​మెన్
TELANGANA VIRAL VIDEOS
WATCHMAN DRUNK AND SLEEP IN RICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

DY CM Bhatti on IPS Puran Kumar Death

ఐపీఎస్​ అధికారి పూరన్​ కుమార్ కుటుంబానికి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి పరామర్శ

October 13, 2025 at 2:48 PM IST
Hussain Sagar

విద్యుత్ వెలుగుల మధ్య మెరిసిపోయిన హుస్సేన్​సాగర్‌ - వావ్ అనిపించేలా డ్రోన్‌ దృశ్యాలు

September 7, 2025 at 8:54 AM IST
face to face with Justice Sudarshan Reddy

రాజకీయ ప్రమేయం లేని వ్యక్తి ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తే ప్రయోజనకరం : జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి

August 20, 2025 at 3:26 PM IST
Rains In Hyderabad

వానొచ్చింది, స్కూలుకు సెలవొచ్చింది - వరదనీటిలో చిన్నారుల సంబరం రెట్టింపైంది

August 13, 2025 at 2:58 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.