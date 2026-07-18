LIVE : శ్రీహరికోట నుంచి విక్రమ్-1 ప్రయోగం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - VIKRAM1 ROCKET LAUNCH
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Published : July 18, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 12:06 PM IST
Skyroot Vikram -1 Launch Live : దేశంలోనే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ప్రైవేట్ సంస్థ రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటాల్ రాకెట్ విక్రమ్-1 లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ స్పేస్టెక్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన రాకెట్ శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగిలోకి దూసుకెళుతోంది. అంతరిక్ష రంగంలో దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడిన మహనీయులను గౌరవించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ తెలిపింది. ఈ ప్రయోగంలో సాంకేతికతతో పాటు అద్భుతమైన కళాఖండాలు కూడా రోదసిలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. ప్రఖ్యాత సూక్ష్మ కళాకారుడు అజయ్ కుమార్ మట్టేవాడ 18 క్యారెట్ల బంగారంతో రూపొందించిన ఒక చిన్న రాకెట్ ప్రతిరూపాన్ని కూడా ఈ పేలోడ్లో పంపారు. బియ్యం గింజ కంటే చిన్నగా ఉండే ఈ చిన్ని బంగారు రాకెట్పై భారతదేశ కీర్తి కిరీటాలైన సర్ సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంల సూక్ష్మ రూపాలను ఆయన చెక్కారు. వీటితో పాటు కాస్మోస్ డైమండ్స్ సంస్థ రూపొందించిన కాస్మిక్ బ్లూమ్ అనే అద్భుతమైన ఆర్ట్వర్క్ కూడా అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించనుంది.
Skyroot Vikram -1 Launch Live : దేశంలోనే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ప్రైవేట్ సంస్థ రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటాల్ రాకెట్ విక్రమ్-1 లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ స్పేస్టెక్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన రాకెట్ శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగిలోకి దూసుకెళుతోంది. అంతరిక్ష రంగంలో దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడిన మహనీయులను గౌరవించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ తెలిపింది. ఈ ప్రయోగంలో సాంకేతికతతో పాటు అద్భుతమైన కళాఖండాలు కూడా రోదసిలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. ప్రఖ్యాత సూక్ష్మ కళాకారుడు అజయ్ కుమార్ మట్టేవాడ 18 క్యారెట్ల బంగారంతో రూపొందించిన ఒక చిన్న రాకెట్ ప్రతిరూపాన్ని కూడా ఈ పేలోడ్లో పంపారు. బియ్యం గింజ కంటే చిన్నగా ఉండే ఈ చిన్ని బంగారు రాకెట్పై భారతదేశ కీర్తి కిరీటాలైన సర్ సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంల సూక్ష్మ రూపాలను ఆయన చెక్కారు. వీటితో పాటు కాస్మోస్ డైమండ్స్ సంస్థ రూపొందించిన కాస్మిక్ బ్లూమ్ అనే అద్భుతమైన ఆర్ట్వర్క్ కూడా అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించనుంది.