వాడిపడేసిన చెత్త రూ.1.20 కోట్ల సంపద - వేస్ట్ టు వెల్త్-సర్క్యులర్ ఎకానమీ పేరుతో ప్రాజెక్టు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 2:30 PM IST
Crores Profit From Trash : చెత్త నుంచి కోట్ల రూపాయల ఆదాయం. వినడానికి కొంత ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ చేపట్టిన వేస్ట్ టు వెల్త్-సర్క్యులర్ ఎకానమీ పేరుతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టును చూస్తే వాస్తవమే అనిపిస్తుంది. రోజుకు 125 టన్నుల వరకు వ్యర్థాలు సేకరిస్తున్న ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ వాటిని ఎరువుగా మారుస్తోంది. అది కూడా బయోవిజార్డ్ మైక్రోబ్ సాయంతో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో తయారు చేస్తోంది. అంతేకాదు వాటిని గ్రీన్గోల్డ్ బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెటింగ్ చేస్తోంది. ఫలితంగా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబును ప్రశంసించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు అమలు చేయాలను సూచించారు. మరి చెత్త నుంచి సంపదను ఎలా సృష్టిస్తున్నారు? ఆ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతోంది? ఇది ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? దీని వల్ల లాభాలు ఏంటి? తదితర వివరాలు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
Crores Profit From Trash : చెత్త నుంచి కోట్ల రూపాయల ఆదాయం. వినడానికి కొంత ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ చేపట్టిన వేస్ట్ టు వెల్త్-సర్క్యులర్ ఎకానమీ పేరుతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టును చూస్తే వాస్తవమే అనిపిస్తుంది. రోజుకు 125 టన్నుల వరకు వ్యర్థాలు సేకరిస్తున్న ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ వాటిని ఎరువుగా మారుస్తోంది. అది కూడా బయోవిజార్డ్ మైక్రోబ్ సాయంతో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో తయారు చేస్తోంది. అంతేకాదు వాటిని గ్రీన్గోల్డ్ బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెటింగ్ చేస్తోంది. ఫలితంగా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబును ప్రశంసించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు అమలు చేయాలను సూచించారు. మరి చెత్త నుంచి సంపదను ఎలా సృష్టిస్తున్నారు? ఆ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతోంది? ఇది ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? దీని వల్ల లాభాలు ఏంటి? తదితర వివరాలు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.