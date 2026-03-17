గ్యాస్ సిలిండర్లపై వార్ ఎఫెక్ట్ - హోటళ్లలో కట్టెల పొయ్యిపై వంట - GAS SHORTAGE IN NELLORE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 4:41 PM IST
Gas Shortage On Nellore Hotels Using Wood Stoves : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం హోటల్ రంగాన్ని హడలెత్తిస్తోంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతతో హోటల్ నిర్వాహకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే చిరువ్యాపారాలు మూతపడ్డాయి. పెద్ద హోటళ్లు సైతం గడ్డుపరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరక్కపోవడంతో కట్టెల పొయ్యిలు, బొగ్గుల పొయ్యిలపైనే వంటలు చేస్తున్నారు. పొగ, వేడితో పని చేసేవారు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. వార్ ఎఫెక్ట్ వల్ల బిజినెస్ సరిగ్గా నడవడం లేదని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే పెద్ద హోటళ్లు కూడా మూసివేసే పరిస్థితులు వస్తాయని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
"రోజు ఐదు సిలిండర్లు వచ్చేవి. గ్యాస్ కొరత వల్ల ఫుడ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎక్కువగా బయట నుంచి తెప్పిస్తున్నాం. ఉదయం ఇడ్లీ, వడ, పొంగలి, పూరి చేసేవాళ్లం. కూరలు చేసిచ్చేవాళ్లం. గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి సర్వీస్ బస్సులోని కండక్టర్లు, డ్రైవర్లకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. గ్యాస్ కొరత వల్ల 25% తగ్గించి బిల్లు తీసుకుంటే ఇక్కడ వాళ్లు బస్సులు ఆపడం లేదు. దీంతో వ్యాపారం చాలా తగ్గిపోయింది" - వ్యాపారి
