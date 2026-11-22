సహజ ప్రసవాల ప్రాముఖ్యతపై ఆర్కే బీచ్లో వాక్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:51 PM IST
Walk on Importance of Natural Childbirth : సహజ ప్రసవాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో వాక్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైన్డ్ నర్సింగ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఉష, వివిధ నర్సింగ్, నాన్-నర్సింగ్ కళాశాలల ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు దాదాపు 1,200 మంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. సహజ ప్రసవాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని ఉష పేర్కొన్నారు. సాధారణ ప్రసవాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం, ప్రసవ నొప్పి భయం, ఇతర కారణాల వల్ల ప్రస్తుతం 62 శాతానికి పైగా ప్రసవాలు సిజేరియన్ వైపు మళ్లుతున్నాయని ఉష ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నొప్పి లేకుండా సహజ సిద్ధంగా సాధారణ ప్రసవాలు ఎలా జరుగుతాయనే అంశంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని శిక్షణ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాయని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ధీర్ఘకాలిక సమస్యలు, వ్యాధులు రాకుండా సహజ ప్రసవం ఎంతో దోహదపడుతుందని ఉష తెలిపారు.
Walk on Importance of Natural Childbirth : సహజ ప్రసవాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో వాక్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైన్డ్ నర్సింగ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఉష, వివిధ నర్సింగ్, నాన్-నర్సింగ్ కళాశాలల ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు దాదాపు 1,200 మంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. సహజ ప్రసవాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని ఉష పేర్కొన్నారు. సాధారణ ప్రసవాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం, ప్రసవ నొప్పి భయం, ఇతర కారణాల వల్ల ప్రస్తుతం 62 శాతానికి పైగా ప్రసవాలు సిజేరియన్ వైపు మళ్లుతున్నాయని ఉష ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నొప్పి లేకుండా సహజ సిద్ధంగా సాధారణ ప్రసవాలు ఎలా జరుగుతాయనే అంశంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని శిక్షణ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాయని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ధీర్ఘకాలిక సమస్యలు, వ్యాధులు రాకుండా సహజ ప్రసవం ఎంతో దోహదపడుతుందని ఉష తెలిపారు.