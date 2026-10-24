విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు వేదిక - వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్-2026
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:38 PM IST
VVITU To Host World Telugu Children Festival Balotsav : ప్రపంచ తెలుగు బాలల పండుగ వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్ - 2026 వేడుకలు నవంబర్ 5 నుంచి 7 వరకు 3 రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు వీవీఐటీయూ ఛాన్సలర్ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ తెలిపారు. వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో నిర్వహించనున్న ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన ప్రచార పత్రాలను వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్, కళాశాల యాజమాన్యం, విద్యార్థులు కలిసి విడుదల చేశారు. విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు, వారిలో మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు అద్భుత వేదికగా బాలోత్సవ్ నిలుస్తోందని ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ చెప్పారు. 2017 నుంచి నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకలకు ఏటా ఆదరణ పెరుగుతోందని ఈసారి కూడా భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. లఘునాటికలు, ఏకపాత్రాభినయం, మూకాభినయం, శాస్త్రీయ, జానపద నృత్యాలు, కోలాటం వంటి పలు అంశాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో చిన్నారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టాలను పిల్లలపై రుద్దకుండా వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో ప్రోత్సహించేలా ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఎంతో సరదాగా సాగుతుంది.
VVITU To Host World Telugu Children Festival Balotsav : ప్రపంచ తెలుగు బాలల పండుగ వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్ - 2026 వేడుకలు నవంబర్ 5 నుంచి 7 వరకు 3 రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు వీవీఐటీయూ ఛాన్సలర్ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ తెలిపారు. వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో నిర్వహించనున్న ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన ప్రచార పత్రాలను వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్, కళాశాల యాజమాన్యం, విద్యార్థులు కలిసి విడుదల చేశారు. విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు, వారిలో మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు అద్భుత వేదికగా బాలోత్సవ్ నిలుస్తోందని ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ చెప్పారు. 2017 నుంచి నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకలకు ఏటా ఆదరణ పెరుగుతోందని ఈసారి కూడా భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. లఘునాటికలు, ఏకపాత్రాభినయం, మూకాభినయం, శాస్త్రీయ, జానపద నృత్యాలు, కోలాటం వంటి పలు అంశాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో చిన్నారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టాలను పిల్లలపై రుద్దకుండా వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో ప్రోత్సహించేలా ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఎంతో సరదాగా సాగుతుంది.