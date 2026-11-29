చలిలోనూ తగ్గని ఓటింగ్ జోష్ - పడవలో వెళ్లి మరీ ఓటేసిన ఓటర్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:51 PM IST
Alluri Panchayat Elections : అల్లూరి జిల్లాలో స్థానిక సర్పంచ్ ఎన్నికల రెండో దశ పోలింగ్ అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగింది. మన్యంలో చలి విపరీతంగా ఉన్నప్పటికీ ఓటర్లు చలిని లెక్క చేయకుండా ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని సుజనకోట పంచాయతీకి చెందిన కుమ్మరిపుట్ గ్రామ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి పడవలో ప్రయాణించి సుజనకోట పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మరో నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్తేనే పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకోగలుగుతున్నారు. మత్స్యగెడ్డ ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉన్న దాదాపు 9 గ్రామాల ప్రజలు దశాబ్దాలుగా ఇలా పడవ ప్రయాణం చేసి మరీ తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఆదివారం రోజు ముంచంగిపుట్టు మండలంలో 23 పంచాయతీల సర్పంచ్ల కోసం ఎన్నికలు జరిగాయి.
ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని రంగబయలు, బుంగాపుట్టు, బూసీపుట్టు, కుమడ, లక్ష్మీపురం పంచాయతీల్లోని గ్రామాలకు రవాణా సేవలు సమకూరక గిరిజనులు కాలినడకన మైళ్లదూరం ప్రయాణించి ఓటుహక్కు వినియోగించుకోవాల్సి వస్తోంది. 23 పంచాయతీల్లోని 323 గ్రామాల్లో వందకుపైగా గ్రామాలకు రహదారులు సమకూరలేదు. మరో 180 గ్రామాలకు రోడ్డు సదుపాయం ఉన్నప్పటికీ రవాణా సేవలు లేవు.
Alluri Panchayat Elections : అల్లూరి జిల్లాలో స్థానిక సర్పంచ్ ఎన్నికల రెండో దశ పోలింగ్ అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగింది. మన్యంలో చలి విపరీతంగా ఉన్నప్పటికీ ఓటర్లు చలిని లెక్క చేయకుండా ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని సుజనకోట పంచాయతీకి చెందిన కుమ్మరిపుట్ గ్రామ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి పడవలో ప్రయాణించి సుజనకోట పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మరో నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్తేనే పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకోగలుగుతున్నారు. మత్స్యగెడ్డ ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉన్న దాదాపు 9 గ్రామాల ప్రజలు దశాబ్దాలుగా ఇలా పడవ ప్రయాణం చేసి మరీ తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఆదివారం రోజు ముంచంగిపుట్టు మండలంలో 23 పంచాయతీల సర్పంచ్ల కోసం ఎన్నికలు జరిగాయి.
ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని రంగబయలు, బుంగాపుట్టు, బూసీపుట్టు, కుమడ, లక్ష్మీపురం పంచాయతీల్లోని గ్రామాలకు రవాణా సేవలు సమకూరక గిరిజనులు కాలినడకన మైళ్లదూరం ప్రయాణించి ఓటుహక్కు వినియోగించుకోవాల్సి వస్తోంది. 23 పంచాయతీల్లోని 323 గ్రామాల్లో వందకుపైగా గ్రామాలకు రహదారులు సమకూరలేదు. మరో 180 గ్రామాలకు రోడ్డు సదుపాయం ఉన్నప్పటికీ రవాణా సేవలు లేవు.