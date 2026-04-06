ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం - 12 రకాలతో పుష్పనీరాజనం - VONTIMITTA SRI KODANDARAMA

ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 1:05 PM IST

Vontimitta Sri Kodandaramaswamy Pushpayagam Celebrations : ఒంటిమిట్ట శ్రీకోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో ఆదివారం సాయంత్రం పుష్పయాగ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఉదయం 4 గంటలకు సుప్రభాతంతో స్వామివారిని మేల్కొలిపి, ఆలయ శుద్ధి, ఆరాధన చేపట్టారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు పుష్పయాగం వైభ‌వంగా ప్రారంభమైంది. 12 రకాల పుష్పాలతో TTD వేద పండితులతో వైభవంగా నిర్వహించారు. తులసి దళాలు, మల్లెలు, రోజా, చామంతి, గన్నేరు, సంపంగి, మొగలి దళం తదితర పుష్పాలు, పత్రాలతో స్వామి, అమ్మవారికి పుష్పనీరాజనం సమర్పించారు. ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి 3 టన్నుల పుష్పాలు విరాళంగా అందాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి భక్తులను కాపాడాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ, భూమాతను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు శ్రీవైష్ణవాలయాలలో పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో గానీ, నిత్యకైంకర్యాల్లో గానీ తెలియక ఏవైనా లోపాలు జరిగి ఉంటే వాటికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునేందుకు  పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. ఈ యాగం నిర్వహణ వల్ల సమస్తదోషాలు తొలగిపోతాయని అర్చకులు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ డెప్యూటీ ఈవో ప్రశాంతి, సూపరింటెండెంట్ హ‌నుమంత‌య్య‌, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ న‌వీన్‌, ఆల‌య అర్చ‌కులు, విశేష సంఖ్య‌లో భ‌క్తులు పాల్గొన్నారు.

ఇలాంటి కథనాలు

Farmers Stopped Construction Work on Bengaluru-Kadapa-Vijayawada Road

భారీ వాహనాలతో దుమ్ము - బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ రోడ్డు నిర్మాణ పనులను అడ్డుకున్న గ్రామస్థులు

April 6, 2026 at 6:46 PM IST
Nara Lokesh Rejects Special Chair in Karnataka Tour

'మీరే ఆ కుర్చీలో కూర్చోవాలి' - పెద్దలపై ఉన్న గౌరవాన్ని మరోసారి చాటుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌

April 4, 2026 at 8:37 PM IST
Motorists Protest Against Toll Plaza Staff

పక్కనే ఉన్న గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ.250 కట్టాల్సిందే - వాహనదారుల ఆందోళన

April 4, 2026 at 4:53 PM IST
Teacher to Constable Mehboob Basha Inspiring Journey on Yuva

అగరబత్తీల వ్యాపారం చేస్తూ తల్లీ కుటుంబ పోషణ - కానిస్టేబుల్‌ జాబ్‌ సాధించిన మెహబూబ్‌ బాషా

April 4, 2026 at 1:46 PM IST

