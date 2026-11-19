చోరికి గురైన 200 సెల్ఫోన్లు రికవరీ - బాధితులకు అందజేత
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:52 PM IST
200 Mobile Phones Recovered: విజయనగరం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోగొట్టుకున్న, చోరీకి గురైన 40 లక్షల రూపాయల విలువైన 200 సెల్ ఫోన్లను సైబర్ సెల్ పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ట్రాక్ చేసి బాధితులకు అప్పగించారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ వీటిని అందజేశారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 1.50 కోట్ల రూపాయల విలువైన 750 ఫోన్లను రికవరీ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఫోన్లు పోయిన వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లేదా సీఈఐఆర్ (CEIR) పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేయాలని తెలిపారు. సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ద్వారా తెలుసుకునేందుకు మిస్సింగ్ ట్రాకింగ్ మొబైల్ సిస్టమ్ను వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు. రసీదులు లేకుండా గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి పాత ఫోన్లు కొనుగోలు చేసి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడొద్దని ప్రజలకు సూచించారు. మహిళలు ఆపద సమయాల్లో తక్షణ సాయం కోసం ‘శక్తి’ యాప్ వినియోగించాలని కోరారు. ఫోన్ల రికవరీలో ప్రతిభ కనబరిచిన సైబర్ సెల్ సీఐ శోభన్బాబు, ఎస్సై జయంతి, సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ ఎ.పద్మలత, డీఎస్పీ ఎస్.లక్ష్మణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
200 Mobile Phones Recovered: విజయనగరం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోగొట్టుకున్న, చోరీకి గురైన 40 లక్షల రూపాయల విలువైన 200 సెల్ ఫోన్లను సైబర్ సెల్ పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ట్రాక్ చేసి బాధితులకు అప్పగించారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ వీటిని అందజేశారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 1.50 కోట్ల రూపాయల విలువైన 750 ఫోన్లను రికవరీ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఫోన్లు పోయిన వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లేదా సీఈఐఆర్ (CEIR) పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేయాలని తెలిపారు. సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ద్వారా తెలుసుకునేందుకు మిస్సింగ్ ట్రాకింగ్ మొబైల్ సిస్టమ్ను వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు. రసీదులు లేకుండా గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి పాత ఫోన్లు కొనుగోలు చేసి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడొద్దని ప్రజలకు సూచించారు. మహిళలు ఆపద సమయాల్లో తక్షణ సాయం కోసం ‘శక్తి’ యాప్ వినియోగించాలని కోరారు. ఫోన్ల రికవరీలో ప్రతిభ కనబరిచిన సైబర్ సెల్ సీఐ శోభన్బాబు, ఎస్సై జయంతి, సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ ఎ.పద్మలత, డీఎస్పీ ఎస్.లక్ష్మణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.