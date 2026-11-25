పార్వతీపురంలో టీడీపీ వర్గీయులపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల దాడి - ముగ్గురికీ గాయాలు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:59 PM IST
YSRCP Attack TDP Leaders In Vizianagaram : గురువారం జరగబోయే మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు టీడీపీ అభ్యర్థులపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పరిధిలోని పార్వతీపురం మండలం మృత్యుంజయ నగరంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం ఘర్షణకు దారితీసింది. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన ఎం.ఆర్ నగరం సర్పంచి అభ్యర్థి రొంపిల్లి సుభద్రమ్మతో పాటు ఆమె భర్త తిరుపతి రావు, కుమారుడు ప్రభాకర్ రావుపై ప్రత్యర్థి వర్గీయులు భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు.
ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు వైఎస్సార్సీపీ చెందిన కార్యకర్తలు రొంపిల్లి ప్రసాద్, రొంపిల్లి సింహాచలం వచ్చి నన్ను, నా భార్యను చంపుతామని లాక్కొని వెళ్లి కొట్టారని తిరుపతిరావు తెలిపారు. మేము చీమకి కూడా హాని చేయలేదనీ, రక్తాలు వచ్చేలా కొట్టారని బాధితులు వాపోయారు. దాడిలో ముగ్గురికీ గాయాలు కావడంతో బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
YSRCP Attack TDP Leaders In Vizianagaram : గురువారం జరగబోయే మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు టీడీపీ అభ్యర్థులపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పరిధిలోని పార్వతీపురం మండలం మృత్యుంజయ నగరంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం ఘర్షణకు దారితీసింది. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన ఎం.ఆర్ నగరం సర్పంచి అభ్యర్థి రొంపిల్లి సుభద్రమ్మతో పాటు ఆమె భర్త తిరుపతి రావు, కుమారుడు ప్రభాకర్ రావుపై ప్రత్యర్థి వర్గీయులు భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు.
ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు వైఎస్సార్సీపీ చెందిన కార్యకర్తలు రొంపిల్లి ప్రసాద్, రొంపిల్లి సింహాచలం వచ్చి నన్ను, నా భార్యను చంపుతామని లాక్కొని వెళ్లి కొట్టారని తిరుపతిరావు తెలిపారు. మేము చీమకి కూడా హాని చేయలేదనీ, రక్తాలు వచ్చేలా కొట్టారని బాధితులు వాపోయారు. దాడిలో ముగ్గురికీ గాయాలు కావడంతో బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.