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Live: విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రమాదంపై మాట్లాడుతున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PAWAN KALYAN TO VISIT VISAKHA LIVE

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Deputy CM Pawan Kalyan to Visit Visakhapatnam Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 12:04 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 12:19 PM IST

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Deputy CM Pawan Kalyan to Visit Visakhapatnam Live : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ దుర్ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఉదయం 9:45 గంటలకు విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న డిప్యూటీ సీఎం, అక్కడ నుండి నేరుగా స్టీల్ ప్లాంట్ పరిధిలోని ప్రమాద స్థలానికి వెళ్లి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అక్కడ జరిగిన పేలుడు తీవ్రత, భద్రతా లోపాలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద బాధితులను ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న వెంటనే ఆయన ప్రమాదఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సెవెన్​ హిల్స్, కిమ్స్​ ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను, వారి కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు పూర్తి అండగా ఉంటామని, సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపిస్తామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.

Deputy CM Pawan Kalyan to Visit Visakhapatnam Live : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ దుర్ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఉదయం 9:45 గంటలకు విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న డిప్యూటీ సీఎం, అక్కడ నుండి నేరుగా స్టీల్ ప్లాంట్ పరిధిలోని ప్రమాద స్థలానికి వెళ్లి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అక్కడ జరిగిన పేలుడు తీవ్రత, భద్రతా లోపాలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద బాధితులను ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న వెంటనే ఆయన ప్రమాదఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సెవెన్​ హిల్స్, కిమ్స్​ ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను, వారి కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు పూర్తి అండగా ఉంటామని, సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపిస్తామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.

Last Updated : June 9, 2026 at 12:19 PM IST

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VIZAG STEEL PLANT ACCIDENT
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PAWAN KALYAN TO VISIT VISAKHA LIVE
PAWAN KALYAN TO VISIT VISAKHA LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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