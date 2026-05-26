విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో దిట్ట - 'అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్, బాహుబలి సినిమాల్లో మనోడి సత్తా - VISUAL EFFECTS ARTIST MURALI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:10 PM IST
Visual Effects Artist Murali Krishna Chintapalli Success Story: సాధారణంగా నీటికి ఆకారం ఉండదు. కానీ అదే నీటిని ఆస్కార్ అవార్డు ఆకారంలోకి మార్చాడు బెజవాడకు చెందిన మురళీకృష్ణ. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ రూపొందించిన "అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్" చిత్రంలో ప్రకృతి ఆధారిత జల విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చిత్రానికే హైలెట్. అత్యంత సహజంగా రూపొందించిన సముద్ర అలలు, నీటి ప్రవాహాలు, ప్రేక్షకుల్నిమంత్రముగ్దుల్ని చేశాయి. ఈ ఘనత సాధించినందుకు 2026 అకాడమీ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో అవతార్-3 మూవీకి ఆస్కార్ అవార్డు రావడంలో భాగస్వామ్యం అయ్యాడు.
17 ఏళ్లకే ఉద్యోగం: ఇంటర్ చదువుతుండగానే బాలీవుడ్ సినిమాలకు గ్రాఫిక్స్ సేవలు అందించే టాటా ఎల్సీ కంపెనీ (ముంబయి)లో వీఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. వాటర్ సిమ్యులేషన్ వర్క్స్ చేయడం ఇతని ప్రత్యేకత. సముద్రం, అలలు, ప్రకృతి ఆధారిత జల విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ను అత్యంత సహజంగా తెరపై చూపించడంలో దిట్ట. బాహుబలి-2లో జలపాతాలు, నీటికి సంబంధించిన దృశ్యాలను తనూ చేశాడు. అమెరికాకు చెందిన ప్రణ స్టూడియోస్లో డిస్నీ సిరీస్, సినిమాలకు పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత అనేక అత్యున్నత స్థాయి సంస్థలు తనను పిలిచి మరీ ఆఫర్లు ఇచ్చాయి. ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు వరకు జరిగిన ప్రయాణం గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
