విశాఖపై తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - కోతకు గురైన ఆర్కే బీచ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:36 PM IST
Coastal Erosion in Visakha RK Beach : తీరం దాటిన తీవ్రవాయుగుండం విశాఖపై గట్టిగానే ప్రభావం చూపింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. విశాఖ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో తీరం భారీగా కోతకు గురైంది. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. కాలనీల్లో నీరు నిలిచిపోయి జనం తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. మరోవైపు విశాఖ గాజువాక నాతయ్యపాలెంలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. వర్షపు నీరు వెళ్లేందుకు సరైన మార్గం లేకపోవడంతో కాలనీలో భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న GVMC సిబ్బంది వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. నిలిచిపోయిన వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. చెరువుకు గండికొట్టి వర్షపు నీటిని చెరువులోకి మళ్లించారు. అయితే ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందన్న స్థానికులు శాశ్వత డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు విశాఖ సిరిపురంలో ప్రహారీ గోడ కూలిపోయింది. పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా ఉన్న బస్టాప్ వెనుక ఏయూ ప్రహారీ గోడ కూలడంతో బస్టాప్ ఆవరణం మొత్తం ఇటుక బండలతో నిండిపోయింది. గోడకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రిల్స్ సైతం నేలకొరిగాయి. దీంతో బస్టాండ్కు వచ్చే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
Coastal Erosion in Visakha RK Beach : తీరం దాటిన తీవ్రవాయుగుండం విశాఖపై గట్టిగానే ప్రభావం చూపింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. విశాఖ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో తీరం భారీగా కోతకు గురైంది. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. కాలనీల్లో నీరు నిలిచిపోయి జనం తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. మరోవైపు విశాఖ గాజువాక నాతయ్యపాలెంలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. వర్షపు నీరు వెళ్లేందుకు సరైన మార్గం లేకపోవడంతో కాలనీలో భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న GVMC సిబ్బంది వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. నిలిచిపోయిన వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. చెరువుకు గండికొట్టి వర్షపు నీటిని చెరువులోకి మళ్లించారు. అయితే ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందన్న స్థానికులు శాశ్వత డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు విశాఖ సిరిపురంలో ప్రహారీ గోడ కూలిపోయింది. పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా ఉన్న బస్టాప్ వెనుక ఏయూ ప్రహారీ గోడ కూలడంతో బస్టాప్ ఆవరణం మొత్తం ఇటుక బండలతో నిండిపోయింది. గోడకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రిల్స్ సైతం నేలకొరిగాయి. దీంతో బస్టాండ్కు వచ్చే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.