బైక్​ రేసింగ్​లపై కొరడా - పోలీసుల అదుపులో పలువురు యువకులు - POLLUTION REDUCTION ACTIVITIES

శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు చర్యలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:00 PM IST

Pollution Reduction Activities : విశాఖ నగరవాసులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగించే వివిధ రకాల కాలుష్యాలలో అతివేగంగా వెళ్లే మోటార్‌సైకిళ్ల వల్ల వెలువడే అధిక శబ్దం ఒక ప్రధాన సమస్యగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా బీచ్ రోడ్డులో తెల్లవారుజామున, అర్ధరాత్రి వేళల్లో కొందరు యువకులు మోటార్‌సైకిల్ రేసింగ్‌కు పాల్పడుతున్నారు. ఇది పట్టణ వాతావరణాన్ని శబ్దంతో కలుషితం చేయడమే కాకుండా, ప్రజల భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ప్రమాదకర పరిస్థితులను కూడా సృష్టిస్తుంది. దీన్ని అరికట్టడానికి, విశాఖపట్నం పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక అమలు చర్యను ప్రారంభించారు. చెవులు చిల్లులు పడేలా పెద్ద శబ్దాలతో మోటార్‌సైకిల్ రేసులలో పాల్గొంటూ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న పలువురు యువకులను విశాఖపట్నం 3 టౌన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్న ఖరీదైన మోటార్‌సైకిళ్లను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే యువకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, వారిని కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని ఈటీవీ భారత్​తో ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. 

