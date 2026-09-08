కొవిడ్లో 30 వేల మందికి సేవలు - ఇప్పుడు ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 3:40 PM IST
Forever Miss Universe India Dr Srijana Devi : ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2025 వేదికపై విశాఖ వనిత డాక్టర్ సృజనాదేవి గెలుపు పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. రాజస్థాన్ జైపూర్ లో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి రాష్ట్రానికే గర్వకారణంగా నిలిచారు. దేశవ్యాప్త పర్యటనలో భాగంగా విజయవాడ వచ్చిన ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ సృజనాదేవిని 'ఈటీవీ - భారత్' పలకరించింది. పేదలకు సేవ చేయడం, అవసరమున్న వారికి వైద్య సహాయం అందించడం తన లక్షణమని అమె తెలిపారు. కొవిడ్ వేళ 30 వేల మంది రోగులకు సేవలు అందించినందుకు గాను భారత్ గౌరవ్ పురస్కారం అందించిందని అన్నారు. మెడిసిన్ చేస్తున్న సమయంలో ప్రాణం విలువ తెలిసిందని, అప్పటి నుంచి సమాజ సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సృజన చెబుతోంది."నేను ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియాగా గెలిచాను. నాది వైజాగ్, నేను తెలుగమ్మాయిని. కొవిడ్ వేళ 30 వేల మంది రోగులకు సేవలు అందించినందుకు గాను భారత్ గౌరవ్ పురస్కారం వచ్చింది" అని సృజన చెప్పారు.
Forever Miss Universe India Dr Srijana Devi : ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2025 వేదికపై విశాఖ వనిత డాక్టర్ సృజనాదేవి గెలుపు పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. రాజస్థాన్ జైపూర్ లో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి రాష్ట్రానికే గర్వకారణంగా నిలిచారు. దేశవ్యాప్త పర్యటనలో భాగంగా విజయవాడ వచ్చిన ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ సృజనాదేవిని 'ఈటీవీ - భారత్' పలకరించింది. పేదలకు సేవ చేయడం, అవసరమున్న వారికి వైద్య సహాయం అందించడం తన లక్షణమని అమె తెలిపారు. కొవిడ్ వేళ 30 వేల మంది రోగులకు సేవలు అందించినందుకు గాను భారత్ గౌరవ్ పురస్కారం అందించిందని అన్నారు. మెడిసిన్ చేస్తున్న సమయంలో ప్రాణం విలువ తెలిసిందని, అప్పటి నుంచి సమాజ సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సృజన చెబుతోంది."నేను ఫరెవర్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియాగా గెలిచాను. నాది వైజాగ్, నేను తెలుగమ్మాయిని. కొవిడ్ వేళ 30 వేల మంది రోగులకు సేవలు అందించినందుకు గాను భారత్ గౌరవ్ పురస్కారం వచ్చింది" అని సృజన చెప్పారు.