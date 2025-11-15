LIVE: విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CII PARTNERSHIP SUMMIT 2025
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 2:01 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 2:12 PM IST
CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakha : విశాఖలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగింపునకు చేరుకుంది. విజయవంతంగా ఏపీ పెట్టుబడులను ఆహ్వానించింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రానికి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. సీఐఐ పెట్టుబడులు భాగస్వామ్య సదస్సు ముగింపు సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సులో ఇప్పటి వరకూ రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. మొత్తంగా గడిచిన 18 నెలల్లోనే రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చినట్లు ఆయన చెప్పారు. శ్రీసిటీలో మరికొన్ని యూనిట్లను చంద్రబాబు వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఇక్కడ 12 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు వివిధ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా 12,365 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రస్తుతం సీఐఐ పెట్టుబడులు భాగస్వామ్య సదస్సు సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
