Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

LIVE:విశాఖ తీరంలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 30TH CII PARTNERSHIP SUMMIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 10:09 AM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakhapatnam : రెండోరోజు సీఐఐ సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సీఎంతో భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఎల్జీ కెమ్, అట్మాస్పియర్ కోర్ అధిపతులు, ఇఫ్కో, కార్డెలియా క్రూయిజెస్, సుమిటోమో మిత్సుయ్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులతో సీఎం చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేమాండ్‌కు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. శ్రీసిటీలోని పలు ప్రాజెక్టులతో ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. న్యూజిలాండ్, జపాన్, మెక్సికో దేశాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ, సస్టైనబుల్ సిటీస్, ఏపీ టూరిజం విజన్ సెషన్లలో సీఎం మాట్లాడారు. సీఎం సమక్షంలో ఇవాళ కంపెనీలు పెద్దఎత్తున ఎంఓయూలు చేసుకున్నాయి. 

మొదటిరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపారు. పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలి రోజే 40 కంపెనీలతో రూ. 3లక్షల 50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు. ప్రస్తుతం సీఐఐ భాగస్వామ్య  సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakhapatnam : రెండోరోజు సీఐఐ సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సీఎంతో భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఎల్జీ కెమ్, అట్మాస్పియర్ కోర్ అధిపతులు, ఇఫ్కో, కార్డెలియా క్రూయిజెస్, సుమిటోమో మిత్సుయ్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులతో సీఎం చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేమాండ్‌కు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. శ్రీసిటీలోని పలు ప్రాజెక్టులతో ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. న్యూజిలాండ్, జపాన్, మెక్సికో దేశాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ, సస్టైనబుల్ సిటీస్, ఏపీ టూరిజం విజన్ సెషన్లలో సీఎం మాట్లాడారు. సీఎం సమక్షంలో ఇవాళ కంపెనీలు పెద్దఎత్తున ఎంఓయూలు చేసుకున్నాయి. 

మొదటిరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపారు. పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలి రోజే 40 కంపెనీలతో రూ. 3లక్షల 50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు. ప్రస్తుతం సీఐఐ భాగస్వామ్య  సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : November 15, 2025 at 11:32 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CII PARTNERSHIP SUMMIT 2ND DAY
CII PARTNERSHIP SUMMIT LIVE
CII PARTNERSHIP SUMMIT 2025 LIVE
CII PARTNERSHIP SUMMIT VISAKHA
30TH CII PARTNERSHIP SUMMIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Jubilee Hills bypoll Results Live

LIVE: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ ముందంజ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 14, 2025 at 8:04 AM IST
30th CII Partnership Summit LIVE From Visakha

LIVE : విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 14, 2025 at 8:02 AM IST
CM_Chandrababu_Live

LIVE: విశాఖలో ఎకనమిక్ రీజయన్ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 13, 2025 at 6:30 PM IST
CM Chandrababu in India - Europe Business Round Table Meeting LIVE

LIVE: విశాఖలో ఇండియా-యూరప్‌ బిజినెస్‌ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 13, 2025 at 10:10 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.