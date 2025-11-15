LIVE:విశాఖ తీరంలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 30TH CII PARTNERSHIP SUMMIT
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 11:32 AM IST
CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakhapatnam : రెండోరోజు సీఐఐ సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సీఎంతో భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఎల్జీ కెమ్, అట్మాస్పియర్ కోర్ అధిపతులు, ఇఫ్కో, కార్డెలియా క్రూయిజెస్, సుమిటోమో మిత్సుయ్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులతో సీఎం చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేమాండ్కు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. శ్రీసిటీలోని పలు ప్రాజెక్టులతో ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. న్యూజిలాండ్, జపాన్, మెక్సికో దేశాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ, సస్టైనబుల్ సిటీస్, ఏపీ టూరిజం విజన్ సెషన్లలో సీఎం మాట్లాడారు. సీఎం సమక్షంలో ఇవాళ కంపెనీలు పెద్దఎత్తున ఎంఓయూలు చేసుకున్నాయి.
మొదటిరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపారు. పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలి రోజే 40 కంపెనీలతో రూ. 3లక్షల 50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు. ప్రస్తుతం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
