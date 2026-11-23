దక్షిణ కొరియా యువతిని వివాహమాడిన విశాఖకు యువకుడు - అన్నవరం కొండపై ఒక్కటైన జంట
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:44 AM IST
Visakhapatnam Boy Weds South Korean Girl : ప్రేమకు భాష, దేశం, సరిహద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపితమైంది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యువతి, విశాఖపట్నానికి చెందిన యువకుడు హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరం శ్రీ వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి సన్నిధి ఈ అపురూప వేడుకకు వేదికైంది. విశాఖపట్నానికి చెందిన కృష్ణ దీపక్, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యున్సో (Eunso) వివాహం రత్నగిరి కొండపై వేదమంత్రాల సాక్షిగా అట్టహాసంగా జరిగింది. ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఈ వివాహ వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. వివాహ తంతు ముగిసిన అనంతరం నూతన వధూవరులిద్దరూ సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించి, దైవదర్శనం చేసుకున్నారు. అనంతరం వధువు యున్సో మాట్లాడుతూ, "ఇంత దూరం ప్రయాణించి ఇక్కడికి రావడం, ఇంతటి పవిత్ర క్షేత్రంలో సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడి సంస్కృతి అంటే ఇష్టం. ఇక్కడి ప్రజలు కూడా. మేము రూ.2 వేల వ్రతం టికెట్ కొన్నాం. దర్శనం బాగా జరిగింది. పూజారి వ్రత కథలన్నీ మాకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు. చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను'' అని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
Visakhapatnam Boy Weds South Korean Girl : ప్రేమకు భాష, దేశం, సరిహద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపితమైంది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యువతి, విశాఖపట్నానికి చెందిన యువకుడు హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరం శ్రీ వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి సన్నిధి ఈ అపురూప వేడుకకు వేదికైంది. విశాఖపట్నానికి చెందిన కృష్ణ దీపక్, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యున్సో (Eunso) వివాహం రత్నగిరి కొండపై వేదమంత్రాల సాక్షిగా అట్టహాసంగా జరిగింది. ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఈ వివాహ వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. వివాహ తంతు ముగిసిన అనంతరం నూతన వధూవరులిద్దరూ సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించి, దైవదర్శనం చేసుకున్నారు. అనంతరం వధువు యున్సో మాట్లాడుతూ, "ఇంత దూరం ప్రయాణించి ఇక్కడికి రావడం, ఇంతటి పవిత్ర క్షేత్రంలో సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడి సంస్కృతి అంటే ఇష్టం. ఇక్కడి ప్రజలు కూడా. మేము రూ.2 వేల వ్రతం టికెట్ కొన్నాం. దర్శనం బాగా జరిగింది. పూజారి వ్రత కథలన్నీ మాకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు. చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను'' అని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.