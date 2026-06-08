LIVE: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - VISAKHA STEEL PLANT ACCIDENT LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST
Vizag Steel Plant Accident Live : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 9 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, పలువురు కార్మికులకు గాయాలయ్యాయి. ఎస్ఎంఎస్-2, ఎస్టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్జీలో పెద్ద మొత్తంలో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చేలరేగడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ క్రమంలో భయంతో ఒక్కసారిగా కార్మికులు, ఉద్యోగులు బయటకు పరుగులు తీశారు. మృతి చెందిన వారిలో కాంట్రాక్టు కార్మికులతో పాటు ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు గాయపడగా వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. గాయపడిన రావూరి మల్లికార్జున రావు, పల్లెల శ్రీనివాస్, అర్జున అప్పారావు, సత్యనంద్, సూరిబాబు, పైడిరాజులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటానా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడారు. పలువురు కార్మికులు చనిపోవడంపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయ చర్యలను ముఖ్యమంత్రికి స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ ఆరా తీశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు.
Vizag Steel Plant Accident Live : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 9 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, పలువురు కార్మికులకు గాయాలయ్యాయి. ఎస్ఎంఎస్-2, ఎస్టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్జీలో పెద్ద మొత్తంలో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చేలరేగడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ క్రమంలో భయంతో ఒక్కసారిగా కార్మికులు, ఉద్యోగులు బయటకు పరుగులు తీశారు. మృతి చెందిన వారిలో కాంట్రాక్టు కార్మికులతో పాటు ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు గాయపడగా వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. గాయపడిన రావూరి మల్లికార్జున రావు, పల్లెల శ్రీనివాస్, అర్జున అప్పారావు, సత్యనంద్, సూరిబాబు, పైడిరాజులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటానా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడారు. పలువురు కార్మికులు చనిపోవడంపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయ చర్యలను ముఖ్యమంత్రికి స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ ఆరా తీశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు.