ETV Bharat / Videos

జీవో 161 విడుదల - స్థిరాస్తి రంగానికి ఊతమివ్వడమే : విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యుల - REVAMPED BUILDING RULES IN AP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ప్రభుత్వం జీవో 161 విడుదల చేయడంపై క్రెడాయ్ సభ్యుల హర్షం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Visakha CREDAI on AP Building Rules : రాష్ట్రంలో స్థిరాస్తి రంగం అభివృద్ధి చెందాలని ప్రభుత్వం జీవో 161 విడుదల చేయడం పట్ల విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సవరణల ద్వారా భవన నిర్మాణ అనుమతుల ప్రక్రియ సులభతరం చేశారని తెలిపారు. గతంలో అనుమతుల కోసం సుమారు 22 రకాల పత్రాలు సమర్పించాల్సి వచ్చేదన్నారు. దీనివల్ల ప్రక్రియ ఆలస్యమయ్యేదని గుర్తుచేశారు. 

కానీ ఇప్పుడు కేవలం 14 పత్రాలతోనే వేగంగా అనుమతులు వచ్చేలా జీవో విడుదల చేయడం స్థిరాస్తి రంగానికి ఊతమివ్వడమేనని విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన అడ్డంకులను తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రియల్​ ఎస్టేట్ రంగానికి ఎంతగానో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందన్నారు. నిర్మాణ రంగంలో త్వరలోనే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పారు. జీవో 161పై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులతో మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ ముఖాముఖి.

Visakha CREDAI on AP Building Rules : రాష్ట్రంలో స్థిరాస్తి రంగం అభివృద్ధి చెందాలని ప్రభుత్వం జీవో 161 విడుదల చేయడం పట్ల విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సవరణల ద్వారా భవన నిర్మాణ అనుమతుల ప్రక్రియ సులభతరం చేశారని తెలిపారు. గతంలో అనుమతుల కోసం సుమారు 22 రకాల పత్రాలు సమర్పించాల్సి వచ్చేదన్నారు. దీనివల్ల ప్రక్రియ ఆలస్యమయ్యేదని గుర్తుచేశారు. 

కానీ ఇప్పుడు కేవలం 14 పత్రాలతోనే వేగంగా అనుమతులు వచ్చేలా జీవో విడుదల చేయడం స్థిరాస్తి రంగానికి ఊతమివ్వడమేనని విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన అడ్డంకులను తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రియల్​ ఎస్టేట్ రంగానికి ఎంతగానో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందన్నారు. నిర్మాణ రంగంలో త్వరలోనే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పారు. జీవో 161పై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న విశాఖ క్రెడాయ్ సభ్యులతో మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ ముఖాముఖి.

For All Latest Updates

TAGGED:

CREDAI ON REVAMPED BUILDING RULES
VISAKHA CREDAI ON BUILDING RULES
AP REVAMPED BUILDING RULES
REVAMPED BUILDING RULES IN AP
REVAMPED BUILDING RULES IN AP

ఇలాంటి కథనాలు

Project Tiranga Under MAhila Vikas At Visakha

విశాఖలో 'ప్రాజెక్ట్ తిరంగా' - 'మహిళా మనోవికాస్' ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ రికార్డుకు ప్రయత్నం

August 2, 2026 at 2:18 PM IST
Godavari floods In Ambedkar Konaseema

గోదావరిలో పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - పలు లంక గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

August 1, 2026 at 8:51 PM IST
GMR Chairman Grandhi Mallikarjuna Rao Interview

ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి గేట్‌వే 'భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం': గ్రంధి మల్లికార్జునరావు

August 1, 2026 at 8:22 PM IST
Bhogapuram Airport inauguration

ఉత్తరాంధ్ర చరిత్రను తిరిగరాసే ఘట్టం - కదిలివచ్చిన ఊరువాడా

August 1, 2026 at 4:55 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.