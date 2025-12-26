Viral Video : డ్రైవర్ లేకుండా మంటలతో పెట్రోల్ బంక్లోకి దూసుకెళ్లిన ఓమ్ని వ్యాన్ - CAR FIRE ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 26, 2025 at 1:59 PM IST
Ghatkesar Fire Incident : మేడ్చల్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. ఘట్కేసర్ పరిధి అన్నోజిగూడలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఘట్కేసర్ నుంచి ఉప్పల్ వస్తుండగా ఓమ్ని వ్యానులో మంటలు అంటుకున్నాయి. వ్యానులో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ ప్రయాణికులను దింపేశారు. డ్రైవర్ పక్కకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో బ్రేక్ వేయకపోవడంతో పక్కనే ఉన్న పెట్రోల్ బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. డ్రైవర్ దూకేయడంతో నేరుగా వెళ్లి పెట్రోల్ బంక్ను ఢీకొట్టింది. అప్పటికే మంటలు అంటుకున్న వ్యాను పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటలతో వ్యాన్ దూసుకు రావడం చూసిన బంక్ సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అగ్ని మాపక పరికరాలతో మంటలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనతో వాహనదారులు, స్థానికులు ఒక్కసారి భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మంటలు ఇంకాస్త చెలరేగి బంక్లో ఉన్న పెట్రోల్కు అంటుకొని ఉంటే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేదని బంక్ సిబ్బంది తెలిపారు.
Ghatkesar Fire Incident : మేడ్చల్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. ఘట్కేసర్ పరిధి అన్నోజిగూడలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఘట్కేసర్ నుంచి ఉప్పల్ వస్తుండగా ఓమ్ని వ్యానులో మంటలు అంటుకున్నాయి. వ్యానులో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ ప్రయాణికులను దింపేశారు. డ్రైవర్ పక్కకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో బ్రేక్ వేయకపోవడంతో పక్కనే ఉన్న పెట్రోల్ బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. డ్రైవర్ దూకేయడంతో నేరుగా వెళ్లి పెట్రోల్ బంక్ను ఢీకొట్టింది. అప్పటికే మంటలు అంటుకున్న వ్యాను పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటలతో వ్యాన్ దూసుకు రావడం చూసిన బంక్ సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అగ్ని మాపక పరికరాలతో మంటలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనతో వాహనదారులు, స్థానికులు ఒక్కసారి భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మంటలు ఇంకాస్త చెలరేగి బంక్లో ఉన్న పెట్రోల్కు అంటుకొని ఉంటే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేదని బంక్ సిబ్బంది తెలిపారు.