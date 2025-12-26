ETV Bharat / Videos

Viral Video : డ్రైవర్​ లేకుండా మంటలతో పెట్రోల్​ బంక్​లోకి దూసుకెళ్లిన ఓమ్ని వ్యాన్ - CAR FIRE ACCIDENT

thumbnail
డ్రైవర్​ లేకుండా మంటలతో పెట్రోల్​ బంక్​లోకి దూసుకెళ్లిన ఓమ్ని వ్యాన్ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Ghatkesar Fire Incident : మేడ్చల్​ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. ఘట్​కేసర్​ పరిధి అన్నోజిగూడలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఘట్​కేసర్​ నుంచి ఉప్పల్​ వస్తుండగా ఓమ్ని వ్యానులో మంటలు అంటుకున్నాయి. వ్యానులో ఉన్న గ్యాస్​ సిలిండర్​ పేలి మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్​ ప్రయాణికులను దింపేశారు. డ్రైవర్ పక్కకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో బ్రేక్​ వేయకపోవడంతో పక్కనే ఉన్న పెట్రోల్​ బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. డ్రైవర్ దూకేయడంతో నేరుగా వెళ్లి పెట్రోల్​ బంక్​ను ఢీకొట్టింది. అప్పటికే మంటలు అంటుకున్న వ్యాను పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటలతో వ్యాన్ దూసుకు రావడం చూసిన బంక్​ సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అగ్ని మాపక పరికరాలతో మంటలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనతో వాహనదారులు, స్థానికులు ఒక్కసారి భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మంటలు ఇంకాస్త చెలరేగి బంక్​లో ఉన్న పెట్రోల్​కు అంటుకొని ఉంటే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేదని బంక్ సిబ్బంది తెలిపారు.   

