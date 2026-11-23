తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు - వేర్వేరుగా దర్శించుకున్న సుధామూర్తి, మైనంపల్లి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:01 PM IST
VIPs At Tirumala Tirupati Devasthanam : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని పలువురు రాజకీయ, సామాజిక ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వీరంతా వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
దర్శించుకున్న ప్రముఖులు వీరే:
- సుధా మూర్తి: రాజ్యసభ సభ్యురాలు, ప్రముఖ రచయిత్రి
- సొల్లా బొజ్జిరెడ్డి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ ఛైర్మన్
- మైనంపల్లి రోహిత్: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే
- మైనంపల్లి హన్మంతరావు: తెలంగాణ మాజీ ఎమ్మెల్యే
ఉదయం శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్న వీరికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికి, దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆనంద నిలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీవారి మూలవిరాట్టును వీరు దర్శించుకుని, తమ మ్రొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేదపండితులు వీరికి వేదాశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులు వీరిని శ్రీవారి శేషవస్త్రంతో సత్కరించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాల్లో ప్రముఖులతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు.
VIPs At Tirumala Tirupati Devasthanam : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని పలువురు రాజకీయ, సామాజిక ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వీరంతా వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
దర్శించుకున్న ప్రముఖులు వీరే:
- సుధా మూర్తి: రాజ్యసభ సభ్యురాలు, ప్రముఖ రచయిత్రి
- సొల్లా బొజ్జిరెడ్డి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ ఛైర్మన్
- మైనంపల్లి రోహిత్: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే
- మైనంపల్లి హన్మంతరావు: తెలంగాణ మాజీ ఎమ్మెల్యే
ఉదయం శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్న వీరికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికి, దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆనంద నిలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీవారి మూలవిరాట్టును వీరు దర్శించుకుని, తమ మ్రొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేదపండితులు వీరికి వేదాశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులు వీరిని శ్రీవారి శేషవస్త్రంతో సత్కరించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాల్లో ప్రముఖులతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు.