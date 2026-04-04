ETV Bharat / Videos

పక్కనే ఉన్న గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ.250 కట్టాల్సిందే - వాహనదారుల ఆందోళన - MOTORISTS PROTEST TOLL PLAZA STAFF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పక్కనే ఉన్న గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ.250 కట్టాల్సిందే - వాహనదారుల ఆందోళన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Motorists Protest Against Toll Plaza Staff : గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజా దగ్గర వాహనదారులు సిబ్బందితో ఆందోళనకు దిగారు. సమీపంలో ఉన్న తమ గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ. 250 చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టోల్​ ప్లాజా పక్కన ఉన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్లాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వాహనదారులు వాగ్వాదానికి దిగారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గ్రామస్థులు, టోల్ ప్లాజా సిబ్బందితో చర్చించారు. గ్రామస్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ రహదారి చూపించాలని టోల్ ప్లాజా సిబ్బందికి డిమాండ్ చేశారు. పది రోజుల్లో సమస్యను పరిష్కరిస్తామని టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది హామీ ఇచ్చారు.

"ఏలూరు నుంచి వస్తూ వెంకటపాలెం ఊర్లోకి వెళ్లాలంటే రెండు నిమిషాల్లో రెండు టోల్​గేట్​ ఫీజులు కడుతున్నాం. టోల్​ప్లాజా సిబ్బంది యాక్సెస్​ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఒకే కారుకు రెండు టోల్​గేట్​లు కడుతున్నాం. ఆఫ్​ కిలోమీటరు కూడా లేనిదానికి కిలోమీటరున్నర తిరగాల్సి వస్తుంది. మాకు రూ.250 అవుతుంది". -మందరపుల్లా కృష్ణ, వాహనదారుడు 

Motorists Protest Against Toll Plaza Staff : గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం వెంకటపాలెం టోల్ ప్లాజా దగ్గర వాహనదారులు సిబ్బందితో ఆందోళనకు దిగారు. సమీపంలో ఉన్న తమ గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ. 250 చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టోల్​ ప్లాజా పక్కన ఉన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్లాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వాహనదారులు వాగ్వాదానికి దిగారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గ్రామస్థులు, టోల్ ప్లాజా సిబ్బందితో చర్చించారు. గ్రామస్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ రహదారి చూపించాలని టోల్ ప్లాజా సిబ్బందికి డిమాండ్ చేశారు. పది రోజుల్లో సమస్యను పరిష్కరిస్తామని టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది హామీ ఇచ్చారు.

"ఏలూరు నుంచి వస్తూ వెంకటపాలెం ఊర్లోకి వెళ్లాలంటే రెండు నిమిషాల్లో రెండు టోల్​గేట్​ ఫీజులు కడుతున్నాం. టోల్​ప్లాజా సిబ్బంది యాక్సెస్​ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఒకే కారుకు రెండు టోల్​గేట్​లు కడుతున్నాం. ఆఫ్​ కిలోమీటరు కూడా లేనిదానికి కిలోమీటరున్నర తిరగాల్సి వస్తుంది. మాకు రూ.250 అవుతుంది". -మందరపుల్లా కృష్ణ, వాహనదారుడు 

For All Latest Updates

TAGGED:

TOLL PLAZA IN GUNTUR
VILLAGERS PROTEST AT TOLL PLAZA
TOLL PLAZA INCIDENTS
VENKATAPALEM VILLAGERS PROBLEM
MOTORISTS PROTEST TOLL PLAZA STAFF

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.