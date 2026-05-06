'వద్దు వద్దు - మద్యం దుకాణాలు వద్దు' - సమష్టిగా గ్రామస్థుల తీర్మానం - VILLAGERS PROTEST ON LIQUOR SHOP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 8:10 PM IST
Villagers Protest Against On Liquor Shop Establishment in AP : సాధారణంగా మద్యం దుకాాణాలను ఏర్పాటు చేయొద్దని మహిళలు ధర్నాలు, నినాదాలు చేయటం చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే వారి ఇంట్లోని మగవారు మద్యం తాగి అనారోగ్యం పాలవుతారని, కుటుంబాన్ని రోడ్డు పడేస్తారని భయం. అంతేగాక మద్యం దుకాణాలు ఊరికి మధ్యలో ఉంటే చదువుకునే పిల్లలు సైతం చెడిపోతారని, మద్యం దుకాణాలు వద్దు అంటూ రోడ్లపైకి వచ్చి తమ ఆవేదనను చెబుతారు. కానీ అనకాపల్లి జిల్లాలో మాత్రం మద్యం దుకాణాలు వద్దు అంటూ మగవారే నినాదాలు చేశారు. అంతేగాక సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం అర్జునగిరిలో మద్యం దుకాణం ఏర్పాటు చేయొద్దని గ్రామస్థులు నిరసనకు దిగారు. ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా నివాస ప్రాంతంలో మద్యం దుకాణాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారని వారు ప్రశ్నించారు. దీనిపై ఊరంతా కలిసి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. చివరికి ఊరు మధ్యలో దుకాణం ఏర్పాటు చేయడానికి వీళ్లేదని సమష్టిగా తీర్మానం చేశారు. 'అర్జునగిరిలో మద్యం దుకాణాలు వద్దు', 'వద్దు వద్దు మద్యం దుకాణాలు వద్దు' అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. అనంతరం అనకాపల్లి ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్, మాడుగుల సీఐ ఉపేంద్రకు ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్థులు కలిసి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
