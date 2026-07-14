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వర్షం కోసం గాడిదలకు పెళ్లి - నాగుల బావి సమీపంలో ప్రత్యేక పూజలు - DIFFERENT PROGRAMS IN VILLAGES

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వర్షం కోసం గాడిదలకు పెళ్లి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 1:29 PM IST

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Traditional Method Of Wedding For Donkeys: సాధారణంగా, రుతుపవనాల కాలం ప్రారంభమైన తర్వాత వర్షాలు కురుస్తాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వర్షాలు ఆలస్యం అవుతాయి. అయినప్పటికీ గతంలో వర్షం కురిపించడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కుక్కలకు, కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేయడం వంటి అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు.  గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడక కరవు పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు, పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతారు. అలాంటి సమయంలో వరుణ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రాచీన నమ్మకాల ఆధారంగా ఇలాంటి పూజలు చేస్తారు. అయితే అలాంటి ఒక సంఘటన అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది. వజ్రకరూర్ మండల కేంద్రంలో వర్షం కోసం గాడిదలకు పెళ్లిళ్లు చేసి ఊరేగింపు నిర్వహించారు. నాగుల బావి సమీపంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వజ్రకరూర్ గ్రామస్థుల ఆధ్వర్యంలో, డప్పులు వాయిస్తూ ఊరేగింపుతో పాటు సాంప్రదాయ గాడిదల పెళ్లి జరిగింది. గాడిదలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయని రాజకులాలు, రైతులు, గ్రామస్థులు చెబుతుంటారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా అనంతపురం వంటి కరువు పీడిత జిల్లాల్లో, ప్రజలు తరచుగా వర్షం కోసం ఇలాంటి వినూత్న పూజలు, వేడుకలు చేస్తుంటారు.

Traditional Method Of Wedding For Donkeys: సాధారణంగా, రుతుపవనాల కాలం ప్రారంభమైన తర్వాత వర్షాలు కురుస్తాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వర్షాలు ఆలస్యం అవుతాయి. అయినప్పటికీ గతంలో వర్షం కురిపించడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కుక్కలకు, కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేయడం వంటి అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు.  గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడక కరవు పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు, పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతారు. అలాంటి సమయంలో వరుణ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రాచీన నమ్మకాల ఆధారంగా ఇలాంటి పూజలు చేస్తారు. అయితే అలాంటి ఒక సంఘటన అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది. వజ్రకరూర్ మండల కేంద్రంలో వర్షం కోసం గాడిదలకు పెళ్లిళ్లు చేసి ఊరేగింపు నిర్వహించారు. నాగుల బావి సమీపంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వజ్రకరూర్ గ్రామస్థుల ఆధ్వర్యంలో, డప్పులు వాయిస్తూ ఊరేగింపుతో పాటు సాంప్రదాయ గాడిదల పెళ్లి జరిగింది. గాడిదలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయని రాజకులాలు, రైతులు, గ్రామస్థులు చెబుతుంటారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా అనంతపురం వంటి కరువు పీడిత జిల్లాల్లో, ప్రజలు తరచుగా వర్షం కోసం ఇలాంటి వినూత్న పూజలు, వేడుకలు చేస్తుంటారు.

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TAGGED:

GADIDAKAU PEELLI
వర్షం కోసం గాడిదలకు పెళ్లి
NO RAINS IN ANANTAPUR
DIFFERENT PROGRAMS IN VILLAGES
WEDDING FOR DONKEYS

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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