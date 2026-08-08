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బంగారం కొంటామని వచ్చి - గొలుసుతో జంప్​ - పది గ్రాముల బంగారు గొలుసు చోరీ

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బంగారం కొంటామని వచ్చి - గొలుసుతో జంప్​ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 2:49 PM IST

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Gold Stolen CC Cam Video Viral : బంగారు గొలుసు కొంటామని వచ్చిన మహిళలు, దుకాణంలోని 10 గ్రాముల గొలుసు దొంగతనం చేసిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో చోటుచేసుకుంది. తాండూరు పట్టణంలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద గంజిపల్లి సాయి జువెలరీ దుకాణానికి శుక్రవారం ఉదయం ముగ్గురు మహిళలు, ఓ వ్యక్తి, చిన్నారితో కలిసి వచ్చారు. తులం బంగారు గొలుసు కావాలని డిజైన్లు చూపించాలని కోరారు. కొన్ని గొలుసులు చూశాక ఇంకా డిజైన్లు చూపించాలన్నారు. మిగతా గొలుసులు చూపించేందుకు దుకాణంలోని ఓ మహిళ పక్కకు వెళ్లిన తర్వాత ప్రదర్శనకు పెట్టిన పది గ్రాముల బంగారు గొలుసును అమాంతం లాక్కొని దాచిపెట్టుకున్నారు. ఆ వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు. ప్రదర్శనలో పెట్టిన బంగారం కనిపించకపోయే సరికి, దుకాణం యజమాని సీసీ టీవీలో పరిశీలించారు. ప్రదర్శనకు పెట్టిన బంగారం గొలుసును ఓ మహిళ చోరీ చేయడం సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. దీంతో వెంటనే తాండూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 

Gold Stolen CC Cam Video Viral : బంగారు గొలుసు కొంటామని వచ్చిన మహిళలు, దుకాణంలోని 10 గ్రాముల గొలుసు దొంగతనం చేసిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో చోటుచేసుకుంది. తాండూరు పట్టణంలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద గంజిపల్లి సాయి జువెలరీ దుకాణానికి శుక్రవారం ఉదయం ముగ్గురు మహిళలు, ఓ వ్యక్తి, చిన్నారితో కలిసి వచ్చారు. తులం బంగారు గొలుసు కావాలని డిజైన్లు చూపించాలని కోరారు. కొన్ని గొలుసులు చూశాక ఇంకా డిజైన్లు చూపించాలన్నారు. మిగతా గొలుసులు చూపించేందుకు దుకాణంలోని ఓ మహిళ పక్కకు వెళ్లిన తర్వాత ప్రదర్శనకు పెట్టిన పది గ్రాముల బంగారు గొలుసును అమాంతం లాక్కొని దాచిపెట్టుకున్నారు. ఆ వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు. ప్రదర్శనలో పెట్టిన బంగారం కనిపించకపోయే సరికి, దుకాణం యజమాని సీసీ టీవీలో పరిశీలించారు. ప్రదర్శనకు పెట్టిన బంగారం గొలుసును ఓ మహిళ చోరీ చేయడం సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. దీంతో వెంటనే తాండూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 

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TAGGED:

VIKARABAD JEWELLERY THEFT
TEN GRAM GOLD CHAIN THEFT
TANDUR GOLD CHAIN STOLEN
పది గ్రాముల బంగారు గొలుసు చోరీ
TEN GRAMS GOLD STOLEN

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