ETV Bharat / Videos

LIVE : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM VIJAY OATH TAKING CEREMONY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Vijay's Swearing in Ceremony (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 9:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay's Swearing in Ceremony : నేడు తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రతిష్ఠంభనకు తెరపడింది. తమిళనాడు సీఎంగా చంద్రశేఖర్‌ జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు.  చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. విజయ్‌తో గవర్నర్‌ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ సీఎంగా ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు. విజయ్​తో పాటు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేసేలా టీవీకే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. విజయ్‌ ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ హాజరయ్యారు. నాలుగు రోజుల ఉత్కంఠ తర్వాత టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ అందించింది. కాసేపటికే ఐఎంయూఎల్​ కూడా విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్​ మద్దతుతో టీవీకే బలం 120కి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్ మద్దతు లేఖలు సమర్పించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్‌, తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్‌ను నియమిస్తూ లేఖ ఇచ్చారు. తమిళనాడులో 70ఏళ్ల తర్వాత డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేయేతర ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతోంది.

Vijay's Swearing in Ceremony : నేడు తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రతిష్ఠంభనకు తెరపడింది. తమిళనాడు సీఎంగా చంద్రశేఖర్‌ జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు.  చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. విజయ్‌తో గవర్నర్‌ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ సీఎంగా ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు. విజయ్​తో పాటు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేసేలా టీవీకే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. విజయ్‌ ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ హాజరయ్యారు. నాలుగు రోజుల ఉత్కంఠ తర్వాత టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటిస్తూ వీసీకే లేఖ అందించింది. కాసేపటికే ఐఎంయూఎల్​ కూడా విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐఎంయూఎల్​ మద్దతుతో టీవీకే బలం 120కి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్ మద్దతు లేఖలు సమర్పించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన గవర్నర్‌, తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్‌ను నియమిస్తూ లేఖ ఇచ్చారు. తమిళనాడులో 70ఏళ్ల తర్వాత డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేయేతర ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

SWEARING IN CEREMONY PROGRAM
TAMILNADU CM VIJAY
VIJAY SWEARING PROGRAM
తమిళనాడు సీఎం విజయ్​
CM VIJAY OATH TAKING CEREMONY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

West Bengal CM Oath Taking Live

LIVE : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

May 9, 2026 at 11:10 AM IST
CM Revanth Reddy Live

LIVE : కొడంగల్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 8, 2026 at 12:25 PM IST
KTR Speech at Rythu Sangrama Sabha Live

LIVE : రైతు సంగ్రామ సదస్సులో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

May 6, 2026 at 12:41 PM IST
5 STATES COUNTING LIVE

LIVE : 5 రాష్ట్రాల ఓట్ల లెక్కింపు - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 4, 2026 at 7:59 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.