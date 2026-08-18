12 రోజులు 3 వేల కిలోమీటర్లు - విజయవాడ యువకుల సాహస బైక్ యాత్ర - VIJAYAWADA BIKERS TRIP
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
Vijayawada Youth 3000 km Bike Journey : కేవలం 12 రోజుల్లో ఏకంగా 3 వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. దారి పొడవునా భయపెట్టే రాళ్ల మార్గాలు, ప్రాణం తీసే వాతావరణ పరిస్థితులు. అయినా వారి ప్రయాణం ఆగలేదు. సంకల్ప బలంతో ముందుకు సాగారు. చిన్ననాటి నుంచే బైక్ రైడింగ్పై ఉన్న ఆసక్తితో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం ఎంచుకున్నారు. బైక్ను కేవలం వాహనంగా కాకుండా తమ కలలను మోసుకెళ్లే సారథిగా మార్చుకున్నారు విజయవాడ యువకులు. యువత సాహసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఆ బైక్ జర్నీ అనుభవాలు, యువతకు వారు ఇస్తున్న సందేశం వారి మాటల్లోనే విందాం. "నాకు బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టం. నేను 2019 నుంచి బైక్ రైడింగ్ చేస్తున్నా. 2023కు ముందే దేశంలోని ఉత్తర, దక్షిణంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో రైడ్ పూర్తి చేశాను. నేను బైక్ రైడింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదట కర్ణాటక, కేరళ, చెన్నై రాష్ట్రాలు తిరిగాను. నా స్నేహితులతో కలిసి ఈ రైడ్లు చేశాను" అని సాయిరాం అన్నారు.
Vijayawada Youth 3000 km Bike Journey : కేవలం 12 రోజుల్లో ఏకంగా 3 వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. దారి పొడవునా భయపెట్టే రాళ్ల మార్గాలు, ప్రాణం తీసే వాతావరణ పరిస్థితులు. అయినా వారి ప్రయాణం ఆగలేదు. సంకల్ప బలంతో ముందుకు సాగారు. చిన్ననాటి నుంచే బైక్ రైడింగ్పై ఉన్న ఆసక్తితో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం ఎంచుకున్నారు. బైక్ను కేవలం వాహనంగా కాకుండా తమ కలలను మోసుకెళ్లే సారథిగా మార్చుకున్నారు విజయవాడ యువకులు. యువత సాహసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఆ బైక్ జర్నీ అనుభవాలు, యువతకు వారు ఇస్తున్న సందేశం వారి మాటల్లోనే విందాం. "నాకు బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టం. నేను 2019 నుంచి బైక్ రైడింగ్ చేస్తున్నా. 2023కు ముందే దేశంలోని ఉత్తర, దక్షిణంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో రైడ్ పూర్తి చేశాను. నేను బైక్ రైడింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదట కర్ణాటక, కేరళ, చెన్నై రాష్ట్రాలు తిరిగాను. నా స్నేహితులతో కలిసి ఈ రైడ్లు చేశాను" అని సాయిరాం అన్నారు.