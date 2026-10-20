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LIVE: విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ముగింపు ఉత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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LIVE: విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ముగింపు ఉత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 6:39 PM IST

|

Updated : October 20, 2026 at 7:53 PM IST

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Vijayawada Utsav 2.0 Closing Ceremony LIVE : విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ముగింపు ఉత్సవంలో భాగంగా ఏలూరు రోడ్డులోని ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల నుంచి కార్నివాల్ నిర్వహించారు. రెండు వేల మంది కళాకారులతో ఘనంగా కార్నివాల్​లో పాల్గొన్నారు. వివిధ కళారూపాలు, జానపద నృత్యాలతో కార్నివాల్​లో సందడి నెలకొంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ వద్ద కార్నివాల్‌లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. విశాలాంధ్ర రోడ్డు, శిఖామణి సెంటర్ మీదుగా ఐజీఎం స్టేడియం వరకు ర్యాలీ జరిగింది. 

విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా నగర ప్రజలను మరింత ఉత్సాహపరిచేందుకు నిర్వాహకులు వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారిని ఇందులో భాగస్వాములను చేసేలా ఏకంగా 7 కేటగిరీల్లో 43 రకాల నైపుణ్య పోటీలను నిర్వహించారు. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా తమలోని ప్రతిభను చాటుకునేలా ఈ పోటీలకు రూపకల్పన చేశారు. విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం ఈ ఉత్సవాలకు వేదికైంది. జిజ్ఞాస ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రంట్ విజయవాడ, కేశినేని ఫౌండేషన్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాలకు కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్‌మెంట్ అండ్ అవుట్‌రీచ్ పార్టనర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ముగింపు ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Vijayawada Utsav 2.0 Closing Ceremony LIVE : విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ముగింపు ఉత్సవంలో భాగంగా ఏలూరు రోడ్డులోని ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల నుంచి కార్నివాల్ నిర్వహించారు. రెండు వేల మంది కళాకారులతో ఘనంగా కార్నివాల్​లో పాల్గొన్నారు. వివిధ కళారూపాలు, జానపద నృత్యాలతో కార్నివాల్​లో సందడి నెలకొంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ వద్ద కార్నివాల్‌లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. విశాలాంధ్ర రోడ్డు, శిఖామణి సెంటర్ మీదుగా ఐజీఎం స్టేడియం వరకు ర్యాలీ జరిగింది. 

విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా నగర ప్రజలను మరింత ఉత్సాహపరిచేందుకు నిర్వాహకులు వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారిని ఇందులో భాగస్వాములను చేసేలా ఏకంగా 7 కేటగిరీల్లో 43 రకాల నైపుణ్య పోటీలను నిర్వహించారు. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా తమలోని ప్రతిభను చాటుకునేలా ఈ పోటీలకు రూపకల్పన చేశారు. విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం ఈ ఉత్సవాలకు వేదికైంది. జిజ్ఞాస ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రంట్ విజయవాడ, కేశినేని ఫౌండేషన్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాలకు కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్‌మెంట్ అండ్ అవుట్‌రీచ్ పార్టనర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ముగింపు ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : October 20, 2026 at 7:53 PM IST

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TAGGED:

VIJAYAWADA UTSAV END LIVE
VIJAYAWADA UTSAV
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