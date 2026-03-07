ETV Bharat / Videos

Live: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై మహాకుంభాభిషేకం - ప్రత్యక్షప్రసారం - DURGA TEMPLE KUMBHABHISHEKAM

thumbnail
దుర్గమ్మ ఆలయ మహా కుంభాభిషేకం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:26 AM IST

1 Min Read
DURGA TEMPLE KUMBHABHISHEKAM : బెజవాడ దుర్గమ్మ ఆలయం ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ఘట్టం జరుగుతోంది. అదే 'మహా కుంభాభిషేకం'. ఇది ప్రతి ఏటా వచ్చే పండుగ కాదు. పన్నెండేళ్లకు (పుష్కర కాలం) ఒకసారి మాత్రమే వచ్చే అత్యంత అరుదైన, పవిత్రమైన క్రతువు. ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రారంభమైంది. 8వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ మహా యజ్ఞం కన్నుల పండువగా జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి ఒక 'పునర్జన్మ' లాంటిది. దైవిక శక్తిని తిరిగి మేల్కొలిపి, ఆలయానికి పునర్జీవం పోసే ఈ మహా కుంభాభిషేక వేడుకల కోసం ఇంద్రకీలాద్రి సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. మహా కుంభాభిషేకానికి హిందూ ధర్మంలో, ఆగమ శాస్త్రాల్లో ఎంతో విశిష్ఠత ఉంది. దేవాలయాల్లో ప్రతిష్ఠించిన మూలవిరాట్ (విగ్రహాలు) ఎంతో శక్తివంతమైనవి. అయితే నిత్యం జరిగే పూజలు, అభిషేకాలు, లక్షలాది మంది భక్తుల తాకిడి వల్ల కాలక్రమేణా ఆ విగ్రహాలు తమ దైవిక శక్తిని కొంతమేర కోల్పోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సరిగ్గా 12 ఏళ్లకు ఒకసారి ఆ దైవిక శక్తిని, చైతన్యాన్ని తిరిగి విగ్రహాల్లోకి నింపే పవిత్ర ప్రక్రియే ఈ 'కుంభాభిషేకం'.  రెండో రోజు ఈ కార్యక్రమం వైభవంగా జరుగుతోంది.

TAGGED:

MAHA KUMBHABHISHEKAM VIJAYAWADA
VIJAYAWADA DURGAMMA TEMPLE FEST
INDRAKEELADRI MAHA KUMBHABHISHEKAM
ఇంద్రకీలాద్రిపై మహా కుంభాభిషేకం
DURGA TEMPLE KUMBHABHISHEKAM

