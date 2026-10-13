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LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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అన్నపూర్ణాదేవిగా అమ్మవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 7:12 AM IST

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Indrakeeladri Sharan Navaratri Celebrations Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు!ఇంద్రకీలాద్రిపై  దసరా  శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇవాళ మూడోరోజున అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది. అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని ఉపనిషత్తులు చెబుతున్నాయి. అన్నం సర్వజీవనాధారం, అన్నం లేనిదే జీవులకు మనుగడ లేదు.సకల జీవులకు అన్నం ప్రసాదించే దేవత అన్నపూర్ణాదేవి. తన ఎడమ చేతిలోని బంగారు పాత్రలో ఉన్న అమృతాన్నం, వజ్రాలు పొదిగిన గరిటతో తన భర్త అయిన ఈశ్వరునికి భిక్షగా అమ్మవారు అందించే అంశం అద్భుతం. సర్వపుణ్య ప్రదాయకం. లోకంలో జీవుల ఆకలిని తీర్చడం కన్నా మిన్న ఏదీ లేదు. ఈ అలంకారంలోని దుర్గమ్మను దర్శించుకుంటే ఇతరులకు సైతం అన్నదానం చేసే సౌభాగ్యాన్ని పొందుతారనేది ప్రతీతి. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

Indrakeeladri Sharan Navaratri Celebrations Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు!ఇంద్రకీలాద్రిపై  దసరా  శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇవాళ మూడోరోజున అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది. అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని ఉపనిషత్తులు చెబుతున్నాయి. అన్నం సర్వజీవనాధారం, అన్నం లేనిదే జీవులకు మనుగడ లేదు.సకల జీవులకు అన్నం ప్రసాదించే దేవత అన్నపూర్ణాదేవి. తన ఎడమ చేతిలోని బంగారు పాత్రలో ఉన్న అమృతాన్నం, వజ్రాలు పొదిగిన గరిటతో తన భర్త అయిన ఈశ్వరునికి భిక్షగా అమ్మవారు అందించే అంశం అద్భుతం. సర్వపుణ్య ప్రదాయకం. లోకంలో జీవుల ఆకలిని తీర్చడం కన్నా మిన్న ఏదీ లేదు. ఈ అలంకారంలోని దుర్గమ్మను దర్శించుకుంటే ఇతరులకు సైతం అన్నదానం చేసే సౌభాగ్యాన్ని పొందుతారనేది ప్రతీతి. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

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TAGGED:

VIJAYAWADA NAVARATRI DAY 3 LIVE
VIJAYAWADA DASARA 2026 LIVE
ANNAPURNA DEVI ALANKARAM LIVE

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