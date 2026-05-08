10 ఫలితాల్లో హోంగార్డుల పిల్లల సత్తా - సత్కరించిన విజయవాడ సీపీ - CP FELICITATED 10TH STUDENTS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:20 PM IST
CP S.V. Rajasekhara Babu Felicitated The Children Of Home Guards Who Excelled In The 10th-Grade : ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉన్నత ప్రతిభ చాటిన హోంగార్డుల పిల్లలను విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర బాబు సత్కరించారు. 500కి పైగా మార్కులు సాధించి ప్రతిభ కనబరిచిన 21 మంది హోంగార్డుల పిల్లలను పోలీస్ కమీషనర్ వారి కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించి వారిని శాలువాతో పాటు మెమెంటోలతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు మాట్లాడుతూ, 500 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన 21 మంది విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాత్రి పగలూ తేడా లేకుండా ప్రజల సేవలో నిమగ్నమయ్యే హోంగార్డులు, తమ పిల్లల చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఎప్పుడూ వినయంగా ఉంటూ కష్టపడి ముందుకు వెళ్లాలని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆశయం పట్ల పట్టుదల, ఏకాగ్రతను కలిగి ఉంటే విజయం సాధించగలుగుతారని పేర్కొన్నారు. విద్యారంగంలో రాణించే పోలీస్ కుటుంబాల పిల్లలకు శాఖాపరంగా ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని, వారి ఉన్నత చదువులకు అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
CP S.V. Rajasekhara Babu Felicitated The Children Of Home Guards Who Excelled In The 10th-Grade : ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉన్నత ప్రతిభ చాటిన హోంగార్డుల పిల్లలను విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర బాబు సత్కరించారు. 500కి పైగా మార్కులు సాధించి ప్రతిభ కనబరిచిన 21 మంది హోంగార్డుల పిల్లలను పోలీస్ కమీషనర్ వారి కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించి వారిని శాలువాతో పాటు మెమెంటోలతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు మాట్లాడుతూ, 500 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన 21 మంది విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాత్రి పగలూ తేడా లేకుండా ప్రజల సేవలో నిమగ్నమయ్యే హోంగార్డులు, తమ పిల్లల చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఎప్పుడూ వినయంగా ఉంటూ కష్టపడి ముందుకు వెళ్లాలని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆశయం పట్ల పట్టుదల, ఏకాగ్రతను కలిగి ఉంటే విజయం సాధించగలుగుతారని పేర్కొన్నారు. విద్యారంగంలో రాణించే పోలీస్ కుటుంబాల పిల్లలకు శాఖాపరంగా ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని, వారి ఉన్నత చదువులకు అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.