ఎటువెళ్లాలో తెలియక గందరగోళం - 'విజయవాడ బైపాస్'​పై వాహనదారుల కష్టాలు - VIJAYAWADA BYPASS CONFUSION

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:07 PM IST

Vijayawada Bypass Creating Confusion and Safety Concerns With Connectivity: వాహనదారుల ఇబ్బందులు పరిష్కరించేందుకు నిర్మించిన విజయవాడ బైపాస్ సరికొత్త సమస్యలకు కారణమవుతోంది. పాత జాతీయ రహదారిని బైపాస్​కు అనుసంధానం చేసే విషయంలో అధికారులు వ్యవహరించిన తీరుతో గందరగోళం ఏర్పడుతోంది. మంగళగిరి, విజయవాడ వెళ్లే వాహనాదారులు ఎటువెళ్లాలో తెలియక బైపాస్ మీద ముందుకూ, వెనక్కు వెళ్తున్నారు. దీంతో ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వాహనాలు వెళ్లాల్సిన దిశపై సరైన అధ్యయనం చేయకుండా బైపాస్​ను అనుసంధానించటమే దీనికి కారణం. 

నేషనల్ హైవే అధికారుల తీరుతో వాహనదారులు నెల రోజుల నుంచి అవస్థలు పడుతున్నారు. బోర్డు లేకపోడంతో దారి తెలియక అలాగే ప్రయాణిస్తే మళ్లీ వెనక్కి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అలా రావడం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది. ఏదైనా అత్యవసర పని మీద వెళ్లినప్పుడు మరింత కష్టతరమవుతుంది. దారులు సూచిస్తూ బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తేనే ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ప్రయాణించగలుగుతారు. విజయవాడ బైపాస్​పై వాహనదారులు పడుతున్న కష్టాలు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. 

PROBLEMS IN VIJAYAWADA BYPASS
MANGALAGIRI ROUTE FROM BYPASS
VIJAYAWADA BYPASS
ROAD PROBLEMS
VIJAYAWADA BYPASS CONFUSION

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

