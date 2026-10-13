ETV Bharat / Videos

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 10:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Virosh Couple Visit in Tirumala : సినీ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, నటి రష్మిక దంపతులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు వేకువజామున శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని వారు మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో విజయ్​ దేవరకొండ దంపతులకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం వారితో ఫొటోలు దిగేందుకు భక్తులు పోటీ పడ్డారు.

విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా కాంబోలో రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తెరకెక్కించిన పాన్​ ఇండియా చిత్రం రణబాలి. . రాహుల్‌ సాంకృత్యన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే సుమారు నాలుగు నిమిషాల రన్​టైమ్​తో ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ఇది ఫుల్ మాస్ వైలెంట్​గా ఉంది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ మాస్ విశ్వరూపం కనిపిస్తుంది.

Virosh Couple Visit in Tirumala : సినీ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, నటి రష్మిక దంపతులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు వేకువజామున శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని వారు మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో విజయ్​ దేవరకొండ దంపతులకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం వారితో ఫొటోలు దిగేందుకు భక్తులు పోటీ పడ్డారు.

విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా కాంబోలో రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తెరకెక్కించిన పాన్​ ఇండియా చిత్రం రణబాలి. . రాహుల్‌ సాంకృత్యన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే సుమారు నాలుగు నిమిషాల రన్​టైమ్​తో ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ఇది ఫుల్ మాస్ వైలెంట్​గా ఉంది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ మాస్ విశ్వరూపం కనిపిస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

శ్రీవారి సేవలో విరోష్ జంట
VIJAY DEVERAKONDA VISITS TIRUMALA
RASHMIKA MANDANNA VISITED TIRUMALA
VIROSH COUPLE VISIT IN TIRUMALA
VIJAY DEVERAKONDA COUPLE TIRUMALA

ఇలాంటి కథనాలు

Special Prayers to Sirimanu tree of Goddess Paidithalli at Jonnavalasa

జొన్నవలసలో పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను వృక్షానికి ప్రత్యేక పూజలు

October 12, 2026 at 6:27 PM IST
Snake At Guest House In Tirumala

తిరుమలలో కలకలం రేపిన తొమ్మిది అడుగుల పాము

October 12, 2026 at 4:42 PM IST
శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన టీటీడీ

సర్వాంగ సుందరంగా శ్రీవారి ఆలయం - 60 టన్నుల పుష్పాలతో అలంకరణ

October 12, 2026 at 4:07 PM IST
QR code parking Vijayawada

అమ్మవారి భక్తులకు శుభవార్త - పార్కింగ్ టెన్షన్‌కు 'అస్త్రం'తో చెక్

October 12, 2026 at 2:32 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.